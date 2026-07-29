Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восемь инициатив Алтайского края получили финансирование от общества "Знание"
Почти полное исчезновение отменили: во Владивостоке обнародовали итоги масштабного подсчета хищников
Дорогая логистика меняет рынок: привозные плоды уступают место местным товарам
Ведомство в Ханты-Мансийском автономном округе выявило почти 17 тысяч нарушений закона
Астаксантин для собак и кошек: неожиданная польза, о которой ветеринары заговорили только сейчас
В Новосибирской области зафиксировали 273 случая незаконного подключения к сетям
Затопление КПП в Челябинской области парализовало движение к Снежинску
Собака грызет лапы до крови? Ветеринары назвали добавку, которая помогает восстановить кожу безопасно
Жители Кировской области теперь могут бесплатно лечить тяжелое ожирение хирургически

Mercedes-Benz кардинально изменил Marco Polo: главная инновация скрыта в новой подъемной крыше

Авто

Mercedes-Benz обновил кемпер Marco Polo 2027 года, сосредоточившись на улучшении термоизоляции и эргономики жилого модуля. Главным техническим изменением стала новая подъемная крыша из двухслойного алюминия, которая лучше удерживает тепло и обладает повышенной прочностью.

Mercedes-Benz A200
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz A200

Конструкция и бытовой комфорт

Инженеры увеличили высоту задней створки крыши на 100 мм, что расширило внутреннее пространство для пассажиров. Съемная конструкция верхней палатки упрощает обслуживание и мойку автомобиля. Внутреннее оснащение дополнили светонепроницаемыми шторами, обновленным холодильником, складными столами и системой хранения.

Световое решение теперь включает светодиодную ленту вдоль сдвижной части крыши и систему адаптивной подсветки салона. В последующих обновлениях планируется установка люка в потолке палатки.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход на двухслойный алюминий в конструкции крыши позволяет снизить теплопотери зимой и перегрев летом, что критично для кемперов с большой площадью остекления и открытыми секциями.

Электроника и силовые установки

Система управления была централизована: управление отоплением, холодильником, люком и аудиосистемой из восьми динамиков теперь доступно через сенсорный экран или мобильное приложение.

Линейка двигателей осталась прежней. Базовый вариант — турбодизель объемом 2,3 литра мощностью 163 л. с. Доступны более мощные модификации на 190 и 237 л. с. Все версии оснащены девятиступенчатой автоматической трансмиссией; система полного привода предлагается как опция.

"Интеграция всех систем жизнеобеспечения кемпера в единый цифровой контур упрощает эксплуатацию, но увеличивает зависимость комфорта от стабильности программного обеспечения и состояния бортовой сети", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Стоимость обновленного Marco Polo производитель пока не обнародовал.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Мир. Новости мира
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Последние материалы
Вредители атакуют леса Тверской области: под угрозой 160 тысяч гектаров
Схема с мертвыми душами в красноярском детском саду привела к суду
Система с ИИ в МФЦ ЛНР сократит время ожидания и упростит запись на прием
Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова
Прокуратура Башкортостана выявила причины регулярных наводнений в Уфе
Оленья Луна 29 июля удивит миллионы: когда смотреть на небо и почему спутник станет янтарным
Полюс холода и экотуризм помогли Якутии занять 16-е место в рейтинге страны
Детям в Северной Осетии станет доступно бесплатное лечение близорукости и косоглазия
Новые сроки оплаты ЖКХ с 1 августа: когда присылать и оплачивать счета
Черепаха Панкейк пережила смертельный холод и спустя месяцы лечения вернулась в океан с секретной миссией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.