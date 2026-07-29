Mercedes-Benz кардинально изменил Marco Polo: главная инновация скрыта в новой подъемной крыше

Mercedes-Benz обновил кемпер Marco Polo 2027 года, сосредоточившись на улучшении термоизоляции и эргономики жилого модуля. Главным техническим изменением стала новая подъемная крыша из двухслойного алюминия, которая лучше удерживает тепло и обладает повышенной прочностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz A200

Конструкция и бытовой комфорт

Инженеры увеличили высоту задней створки крыши на 100 мм, что расширило внутреннее пространство для пассажиров. Съемная конструкция верхней палатки упрощает обслуживание и мойку автомобиля. Внутреннее оснащение дополнили светонепроницаемыми шторами, обновленным холодильником, складными столами и системой хранения.

Световое решение теперь включает светодиодную ленту вдоль сдвижной части крыши и систему адаптивной подсветки салона. В последующих обновлениях планируется установка люка в потолке палатки.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход на двухслойный алюминий в конструкции крыши позволяет снизить теплопотери зимой и перегрев летом, что критично для кемперов с большой площадью остекления и открытыми секциями.

Электроника и силовые установки

Система управления была централизована: управление отоплением, холодильником, люком и аудиосистемой из восьми динамиков теперь доступно через сенсорный экран или мобильное приложение.

Линейка двигателей осталась прежней. Базовый вариант — турбодизель объемом 2,3 литра мощностью 163 л. с. Доступны более мощные модификации на 190 и 237 л. с. Все версии оснащены девятиступенчатой автоматической трансмиссией; система полного привода предлагается как опция.

"Интеграция всех систем жизнеобеспечения кемпера в единый цифровой контур упрощает эксплуатацию, но увеличивает зависимость комфорта от стабильности программного обеспечения и состояния бортовой сети", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Стоимость обновленного Marco Polo производитель пока не обнародовал.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов