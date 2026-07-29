Авторынок изменился: привычные модели стремительно теряют позиции в глазах покупателей

Срок продажи автомобиля на вторичном рынке напрямую зависит от бренда и модели: массовые и доступные машины уходят с витрин значительно быстрее среднерыночного темпа. Лидером по скорости реализации стал китайский бренд Haval, объявления о котором исчезают на 22,5% быстрее среднего.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Haval F7x

Лидеры по скорости продажи

Высокую ликвидность демонстрируют также Lada и Chery — время их экспозиции короче среднерыночного на 20,3% и 12,5% соответственно. В группе идущих следом оказались Geely (+10,2%), Hyundai (+6,3%) и Kia (+6,1%).

В модельном зачете доминируют автомобили АВТОВАЗа. Быстрее всего продаются Lada 2114 Samara и Lada 2107: сроки их реализации на 33,6% и 32,1% ниже среднего показателя по рынку. Также высокую скорость сбыта (на 20-30% выше средней) показывают модели Priora, Kalina, Granta, а также семейство Samara (2110, 2112, 2115).

Среди иномарок наибольшим спросом пользуются проверенные временем народные модели. В число наиболее ликвидных вошли Renault Duster (продажа на 17,2% быстрее среднего) и Hyundai Solaris (на 14,9%). В топ-20 самых быстропродаваемых авто также попали Kia Rio, Lada 4x4, Renault Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Lada Vesta, Chevrolet Niva, Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и Daewoo Matiz.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая скорость продажи конкретных моделей указывает на сформированный спрос и понятную для покупателя стоимость владения такими автомобилями.

Рост доли китайских брендов

Наблюдается существенное увеличение объема сделок с подержанными авто из КНР. За первую половину 2026 года россияне приобрели 165 тысяч таких машин, что на 44% больше показателей аналогичного периода прошлого года. По прогнозам аналитиков, до конца года объем продаж может достигнуть 400 тысяч единиц.

Основную долю в этом сегменте занимает Chery — марка удерживает 20,2% рынка подержанных китайских автомобилей.