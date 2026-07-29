Китайские бренды планируют увеличить продажи в России за счет адаптации моделей

Продажи китайских автомобилей российской сборки к 2026 году могут вырасти на 40% относительно показателей предыдущего года. Рост планируется за счет адаптации моделей под местные условия и государственной поддержки производителей.
Механизм увеличения объемов реализации опирается на систему правительственных субсидий и льгот, которые делают локализованные машины более конкурентоспособными по цене по сравнению с импортом. Основной спрос сосредоточен вокруг моделей брендов Haval, Chery и Geely.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что рост продаж локализованных китайских марок напрямую зависит от глубины импортозамещения в отрасли: чем больше компонентов производится внутри страны, тем меньше конечная стоимость автомобиля подвержена влиянию валютных колебаний.
Несмотря на позитивную динамику, итоговый результат будет зависеть от фактического качества сборки и способности брендов поддерживать темпы обновления модельного ряда в соответствии с запросами внутреннего рынка.
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