Китайские бренды планируют увеличить продажи в России за счет адаптации моделей

Продажи китайских автомобилей российской сборки к 2026 году могут вырасти на 40% относительно показателей предыдущего года. Рост планируется за счет адаптации моделей под местные условия и государственной поддержки производителей.

Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Geely

Механизм увеличения объемов реализации опирается на систему правительственных субсидий и льгот, которые делают локализованные машины более конкурентоспособными по цене по сравнению с импортом. Основной спрос сосредоточен вокруг моделей брендов Haval, Chery и Geely.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что рост продаж локализованных китайских марок напрямую зависит от глубины импортозамещения в отрасли: чем больше компонентов производится внутри страны, тем меньше конечная стоимость автомобиля подвержена влиянию валютных колебаний.

Несмотря на позитивную динамику, итоговый результат будет зависеть от фактического качества сборки и способности брендов поддерживать темпы обновления модельного ряда в соответствии с запросами внутреннего рынка.