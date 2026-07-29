Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию

В Китае стартовали дорожные испытания кроссовера Haval Xiaolong, который за пределами КНР готовится к дебюту под названием Jolion Max. Новинка получила радикально пересмотренный интерьер и гибридную силовую установку, сохранив при этом узнаваемые черты кузова. Пока производитель тестирует технические решения, марка Haval продолжает укреплять позиции на российском рынке, удерживая лидерство по продажам в столичном регионе по итогам первой половины 2026 года.
Основное внимание в обновленной модели приковано к салону. Шпионские снимки подтверждают, что инженеры полностью отказались от старой архитектуры передней панели. Теперь перед водителем расположен двухспицевый руль, а мультимедийная система и приборная панель разделены на два независимых экрана. Такое решение подчеркивает статус "Max", дистанцируя модель от базового Jolion.
"Разделение экранов и новый руль — это не просто дань моде, а работа над эргономикой. В современных гибридах важно выводить больше специфической информации о работе батареи и рекуперации, что удобнее делать на независимых дисплеях", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Под капотом тестового образца скрывается параллельная гибридная система с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Хотя точные характеристики мощности и емкости аккумулятора пока держатся в секрете, ожидается, что автомобиль предложит внушительный запас хода на чистой электроэнергии. Это особенно актуально на фоне того, как электромобили резко набрали ход в России, устанавливая новые рекорды регистраций.
"Гибридная схема PHEV — оптимальный вариант для тех, кто хочет экономить на топливе, но не готов к ограничениям чистых электрокаров. В таких машинах крайне важно следить за состоянием проводки и разъемов, так как высокие токи требуют идеальной изоляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Пока новинка проходит обкатку в Поднебесной, актуальное поколение Haval демонстрирует феноменальные результаты в России. В первой половине 2026 года бренд реализовал в Москве 8486 автомобилей, что позволило ему занять первую строчку рейтинга. Конкуренты из Geely отстают почти на полторы тысячи проданных машин (7061 экз.), а замыкающий тройку бренд Tenet зафиксировал результат в 6333 единицы.
"Высокие продажи обусловлены не только дизайном, но и развитой сетью сервиса. Владельцы ценят доступность запчастей, хотя сейчас ремонт по ОСАГО могут задерживать из-за логистических сложностей с комплектующими из Китая", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Успех марки на локальном рынке может подтолкнуть производителя к более активному обновлению модельного ряда. Учитывая планы других компаний, таких как Bestune по локализации производства, Haval придется постоянно предлагать технически более совершенные модели, чтобы сохранить текущую долю рынка.
|Параметр сравнения
|Особенности новинки
|Тип силовой установки
|Параллельный гибрид (PHEV) с подзарядкой
|Интерьер лобовой части
|Раздельные дисплеи и 2-спицевый руль
|Позиционирование
|Улучшенная версия Jolion (Max)
|Рыночный статус
|Лидер продаж в Москве (I полугодие 2026)
В данный момент в Китае идут дорожные испытания. Выход на внешние рынки обычно происходит через 6-10 месяцев после официальной премьеры в КНР.
Да, наличие системы PHEV (Plug-in Hybrid) подразумевает возможность внешней зарядки батареи от специализированных станций или домашней сети.3. Изменится ли размер автомобиля по сравнению с обычным Jolion?
Приставка Max и база в виде модели Xiaolong предполагают наличие более просторного салона и возможного увеличения габаритов, однако точные цифры пока не объявлены.4. Ждать ли резкого подорожания модели?
Гибридная установка и премиальные опции в интерьере традиционно делают версию "Max" дороже базовых модификаций, что напрямую отразится на финальной цене.
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