Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию

В Китае стартовали дорожные испытания кроссовера Haval Xiaolong, который за пределами КНР готовится к дебюту под названием Jolion Max. Новинка получила радикально пересмотренный интерьер и гибридную силовую установку, сохранив при этом узнаваемые черты кузова. Пока производитель тестирует технические решения, марка Haval продолжает укреплять позиции на российском рынке, удерживая лидерство по продажам в столичном регионе по итогам первой половины 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaileeslight, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Салон автомобилей HAVAL

Интерьер и технические особенности нового Jolion Max

Основное внимание в обновленной модели приковано к салону. Шпионские снимки подтверждают, что инженеры полностью отказались от старой архитектуры передней панели. Теперь перед водителем расположен двухспицевый руль, а мультимедийная система и приборная панель разделены на два независимых экрана. Такое решение подчеркивает статус "Max", дистанцируя модель от базового Jolion.

"Разделение экранов и новый руль — это не просто дань моде, а работа над эргономикой. В современных гибридах важно выводить больше специфической информации о работе батареи и рекуперации, что удобнее делать на независимых дисплеях", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Под капотом тестового образца скрывается параллельная гибридная система с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Хотя точные характеристики мощности и емкости аккумулятора пока держатся в секрете, ожидается, что автомобиль предложит внушительный запас хода на чистой электроэнергии. Это особенно актуально на фоне того, как электромобили резко набрали ход в России, устанавливая новые рекорды регистраций.

"Гибридная схема PHEV — оптимальный вариант для тех, кто хочет экономить на топливе, но не готов к ограничениям чистых электрокаров. В таких машинах крайне важно следить за состоянием проводки и разъемов, так как высокие токи требуют идеальной изоляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Лидерство Haval и конкуренция на рынке

Пока новинка проходит обкатку в Поднебесной, актуальное поколение Haval демонстрирует феноменальные результаты в России. В первой половине 2026 года бренд реализовал в Москве 8486 автомобилей, что позволило ему занять первую строчку рейтинга. Конкуренты из Geely отстают почти на полторы тысячи проданных машин (7061 экз.), а замыкающий тройку бренд Tenet зафиксировал результат в 6333 единицы.

"Высокие продажи обусловлены не только дизайном, но и развитой сетью сервиса. Владельцы ценят доступность запчастей, хотя сейчас ремонт по ОСАГО могут задерживать из-за логистических сложностей с комплектующими из Китая", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Успех марки на локальном рынке может подтолкнуть производителя к более активному обновлению модельного ряда. Учитывая планы других компаний, таких как Bestune по локализации производства, Haval придется постоянно предлагать технически более совершенные модели, чтобы сохранить текущую долю рынка.

Параметр сравнения Особенности новинки Тип силовой установки Параллельный гибрид (PHEV) с подзарядкой Интерьер лобовой части Раздельные дисплеи и 2-спицевый руль Позиционирование Улучшенная версия Jolion (Max) Рыночный статус Лидер продаж в Москве (I полугодие 2026)

Ответы на популярные вопросы

1. Когда новый Jolion Max может появиться в продаже? В данный момент в Китае идут дорожные испытания. Выход на внешние рынки обычно происходит через 6-10 месяцев после официальной премьеры в КНР. 2. Можно ли будет заряжать новый кроссовер от бытовой розетки? Да, наличие системы PHEV (Plug-in Hybrid) подразумевает возможность внешней зарядки батареи от специализированных станций или домашней сети. 3. Изменится ли размер автомобиля по сравнению с обычным Jolion? Приставка Max и база в виде модели Xiaolong предполагают наличие более просторного салона и возможного увеличения габаритов, однако точные цифры пока не объявлены. 4. Ждать ли резкого подорожания модели? Гибридная установка и премиальные опции в интерьере традиционно делают версию "Max" дороже базовых модификаций, что напрямую отразится на финальной цене.

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