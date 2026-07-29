Легенда уходит навсегда: британский бренд окончательно прекратил выпуск массового внедорожника

Компания Jaguar Land Rover (JLR) официально прекращает выпуск популярного кроссовера Discovery Sport, который десятилетиями считался входным билетом в мир британских премиальных внедорожников. Решение продиктовано агрессивной стратегией бренда по переходу на электротягу: прямого наследника с двигателем внутреннего сгорания у модели не будет, а электрическая замена появится лишь через три года. Вместе с "Диско" под угрозой исчезновения оказался и его технический близнец Range Rover Evoque, чья судьба сейчас висит на волоске из-за ужесточения экологических норм.
Land Rover Discovery Sport покидает конвейер, ставя точку в длинной генеалогической ветке, начавшейся еще с модели Freelander в 1997 году. Фактически этот автомобиль представлял бренд в сегменте компактных кроссоверов почти тридцать лет. Однако современная стратегия JLR не оставляет места для классических внедорожников с ДВС в этом классе. Полностью новый электромобиль, который займет пустующую нишу, ожидается только в 2027 году.
"Уход модели Discovery Sport — это не просто смена поколений, а вынужденная мера. Машина технически застряла в 2019 году, и сегодня её агрегаты уже невозможно бесконечно адаптировать под новые экологические стандарты без потери надёжности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Последнее крупное обновление Discovery Sport видел пять лет назад. В условиях, когда конкуренты выпускают новые генерации каждые 3-4 года, британский кроссовер начал стремительно терять аудиторию. Ежегодные продажи сократились до нескольких десятков тысяч единиц, что для массового сегмента считается критическим показателем. Отсутствие современных гибридных установок и устаревшая бортовая электроника сделали машину неконкурентоспособной на фоне стремительно растущего рынка электрокаров и технологичных премиум-брендов.
"Для вторичного рынка это означает постепенное вымывание свежих экземпляров. Владельцам стоит учитывать, что ресурс агрегатов при отсутствии обновлений не рос, а стоимость обслуживания из-за дефицита запчастей в будущем может только увеличиться", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Ситуация с Range Rover Evoque выглядит не менее тревожной. Являясь "кровным" родственником Discovery Sport, он разделяет с ним платформу и основные технические решения. Evoque также давно не получал глубокой модернизации, и эксперты рынка полагают, что экологическая повестка заставит компанию свернуть его производство в ближайшее время. Спрос на "зеленые" технологии и высокие штрафы за углеродный след в Европе делают производство бензиновых версий этих машин экономически убыточным.
"Если кроссоверы перестают вписываться в нормы выбросов, производителю проще закрыть проект, чем платить миллиардные штрафы. Это общемировой тренд, который затронет и другие люксовые бренды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Параметр
|Статус изменений
|Текущая модель
|Снята с производства (мировой рынок)
|Тип двигателя замены
|Полностью электрическая силовая установка
|Дата премьеры преемника
|2027 год
|Судьба Range Rover Evoque
|Под угрозой снятия (технический аналог)
Официальное производство прекращено, поэтому в продаже останутся только складские запасы дилеров и автомобили, ввезенные по каналам параллельного импорта.
Разработка новой электрической платформы требует длительных испытаний и настройки производственных линий, что занимает значительное время у JLR.3. Останутся ли в линейке Land Rover другие доступные кроссоверы?
На данный момент бренд делает ставку на более дорогие модели Defender и большой Discovery, отодвигая бюджетный сегмент на второй план до появления электрокаров.4. Что будет с запчастями для текущих моделей?
Производители обязаны поддерживать выпуск запчастей в течение 10 лет после снятия модели с конвейера, однако логистические цепочки могут увеличивать сроки поставок.
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