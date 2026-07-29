Легенда уходит навсегда: британский бренд окончательно прекратил выпуск массового внедорожника

Компания Jaguar Land Rover (JLR) официально прекращает выпуск популярного кроссовера Discovery Sport, который десятилетиями считался входным билетом в мир британских премиальных внедорожников. Решение продиктовано агрессивной стратегией бренда по переходу на электротягу: прямого наследника с двигателем внутреннего сгорания у модели не будет, а электрическая замена появится лишь через три года. Вместе с "Диско" под угрозой исчезновения оказался и его технический близнец Range Rover Evoque, чья судьба сейчас висит на волоске из-за ужесточения экологических норм.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Land Rover Discovery Sport

Конец 29-летней истории: от Freelander до наших дней

Land Rover Discovery Sport покидает конвейер, ставя точку в длинной генеалогической ветке, начавшейся еще с модели Freelander в 1997 году. Фактически этот автомобиль представлял бренд в сегменте компактных кроссоверов почти тридцать лет. Однако современная стратегия JLR не оставляет места для классических внедорожников с ДВС в этом классе. Полностью новый электромобиль, который займет пустующую нишу, ожидается только в 2027 году.

"Уход модели Discovery Sport — это не просто смена поколений, а вынужденная мера. Машина технически застряла в 2019 году, и сегодня её агрегаты уже невозможно бесконечно адаптировать под новые экологические стандарты без потери надёжности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Почему упали продажи самого доступного Land Rover

Последнее крупное обновление Discovery Sport видел пять лет назад. В условиях, когда конкуренты выпускают новые генерации каждые 3-4 года, британский кроссовер начал стремительно терять аудиторию. Ежегодные продажи сократились до нескольких десятков тысяч единиц, что для массового сегмента считается критическим показателем. Отсутствие современных гибридных установок и устаревшая бортовая электроника сделали машину неконкурентоспособной на фоне стремительно растущего рынка электрокаров и технологичных премиум-брендов.

"Для вторичного рынка это означает постепенное вымывание свежих экземпляров. Владельцам стоит учитывать, что ресурс агрегатов при отсутствии обновлений не рос, а стоимость обслуживания из-за дефицита запчастей в будущем может только увеличиться", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Range Rover Evoque: следующий на выход?

Ситуация с Range Rover Evoque выглядит не менее тревожной. Являясь "кровным" родственником Discovery Sport, он разделяет с ним платформу и основные технические решения. Evoque также давно не получал глубокой модернизации, и эксперты рынка полагают, что экологическая повестка заставит компанию свернуть его производство в ближайшее время. Спрос на "зеленые" технологии и высокие штрафы за углеродный след в Европе делают производство бензиновых версий этих машин экономически убыточным.

"Если кроссоверы перестают вписываться в нормы выбросов, производителю проще закрыть проект, чем платить миллиардные штрафы. Это общемировой тренд, который затронет и другие люксовые бренды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Статус изменений Текущая модель Снята с производства (мировой рынок) Тип двигателя замены Полностью электрическая силовая установка Дата премьеры преемника 2027 год Судьба Range Rover Evoque Под угрозой снятия (технический аналог)

Ответы на популярные вопросы

1. Можно ли будет купить новый Discovery Sport в ближайшее время? Официальное производство прекращено, поэтому в продаже останутся только складские запасы дилеров и автомобили, ввезенные по каналам параллельного импорта. 2. Почему замена появится только через три года? Разработка новой электрической платформы требует длительных испытаний и настройки производственных линий, что занимает значительное время у JLR. 3. Останутся ли в линейке Land Rover другие доступные кроссоверы? На данный момент бренд делает ставку на более дорогие модели Defender и большой Discovery, отодвигая бюджетный сегмент на второй план до появления электрокаров. 4. Что будет с запчастями для текущих моделей? Производители обязаны поддерживать выпуск запчастей в течение 10 лет после снятия модели с конвейера, однако логистические цепочки могут увеличивать сроки поставок.

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