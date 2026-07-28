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Страх перед первой колонкой: ошибки новичков приведут к серьезному повреждению двигателя

Авто

Первая самостоятельная поездка на АЗС часто вызывает у новичков тревогу, хотя технически процедура предельно проста. Чтобы избежать суеты у колонки, подготовку стоит начать еще в пути: проверьте остаток горючего по индикатору на панели и заранее определите, с какой стороны у автомобиля находится заправочный люк. Это избавит от необходимости маневрировать против движения или растягивать шланг через весь кузов, рискуя повредить лакокрасочное покрытие. Кроме того, проверьте наличие банковской карты или наличных, поскольку качество бензина в России и стабильность работы платежных терминалов на удаленных трассах могут преподнести неприятные сюрпризы.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Техника безопасности и выбор правильного пистолета

Подъехав к выбранному терминалу, обязательно заглушите двигатель и поставьте машину на ручной тормоз. В некоторых современных моделях доступ к баку блокируется центральным замком, поэтому не забудьте нажать кнопку открытия лючка в салоне. Важно четко следовать рекомендациям производителя по типу топлива: использование 92-го бензина вместо положенного 95-го может спровоцировать износ двигателя из-за детонации. Как отмечает Общественная Служба Новостей, перед использованием пистолета следует визуально оценить состояние шланга на предмет трещин или подтеков горючего.

"Заправка до "отсечки" — самый надежный способ контроля расхода, однако не стоит пытаться долить еще пару литров после автоматического щелчка пистолета. Это может привести к заливу системы вентиляции бензобака", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Сам процесс наполнения бака требует фиксации рычага пистолета в нажатом положении. После оплаты нужного объема на кассе следите за табло колонки — автоматика должна прекратить подачу топлива сама. По завершении аккуратно извлеките рукоятку, стараясь не пролить капли на крыло, и плотно закрутите крышку до характерного щелчка. Помните, что любая неосторожность на АЗС, включая использование открытого огня или заправку в синтетической одежде, способной накапливать статику, создает риск возгорания.

Ответы на популярные вопросы о заправке авто

Что делать, если я перепутал бензин с дизелем?

Ни в коем случае не заводите двигатель. Необходимо вызвать эвакуатор, доставить машину в сервис и полностью промыть топливную систему с заменой фильтров.

Нужно ли всегда глушить мотор на АЗС?

Да, это обязательное требование правил пожарной безопасности. Работающий двигатель и выхлопная система являются источниками высокой температуры и искр.

Как понять, что топливо закончилось, если датчик врет?

Ориентируйтесь по суточному пробегу. Зная средний расход своего авто, лучше заезжать на станцию каждые 400-500 километров, не дожидаясь остановки мотора.

Можно ли заправлять машину в канистры?

Разрешено использование только специальных металлических канистр или сертифицированных емкостей из антистатического пластика. В обычные пластиковые бутылки оператор наливать бензин запретит.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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