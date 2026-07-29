Будущее бензиновых автомобилей снова изменилось: Франция и Германия обсуждают новый курс Европы

Правительства Франции и Германии готовят пакетный договор для объединения промышленных стратегий в попытке стабилизировать автомобильный сектор Европы. Основной целью сделки станет защита внутреннего рынка от внешних игроков и пересмотр сроков отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Механика промышленного размена

Согласно данным Politico, соглашение строится по принципу взаимных уступок. Германия намерена поддержать инициативу "Сделано в Европе" и ужесточить условия Industrial Accelerator Act. Это позволит сузить круг стран, имеющих статус "надежного партнера", что ограничит доступ внешних производителей к европейским субсидиям и государственным контрактам.

В обмен на это Франция готова смягчить или отложить полный запрет на продажу новых автомобилей с ДВС, который в Евросоюзе запланирован на 2035 год.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные меры протекционизма и пересмотр экологических сроков обычно становятся ответом на потерю конкурентоспособности местных брендов перед лицом более дешевого импорта.

Причины и сроки реализации

Катализатором переговоров стало заявление концерна Volkswagen о риске сокращения до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Данный фактор вынудил Париж и Берлин ускорить поиск компромисса для спасения занятости в отрасли.

На текущий момент обсуждение находится на ранней стадии. Стороны планируют согласовать детали документа в течение лета, чтобы представить итоговый вариант к 24 сентября — к дате встречи министров промышленности стран ЕС и последующему саммиту лидеров сообщества.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто