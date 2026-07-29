Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брянские работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение мест для инвалидов
Рост числа амурских тигров привел к учащению конфликтов с людьми
Россельхознадзор перехватил крупную партию зараженных арбузов на въезде
Борьба с инвазивными растениями в Белоруссии: риски для природы и людей
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Топливо и долги бьют наотмашь: ФРС США столкнулась с тупиковой ситуацией из-за пустых кошельков
Инфляция в Белоруссии достигла исторического минимума за 20 лет
Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной
Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных

Будущее бензиновых автомобилей снова изменилось: Франция и Германия обсуждают новый курс Европы

Авто

Правительства Франции и Германии готовят пакетный договор для объединения промышленных стратегий в попытке стабилизировать автомобильный сектор Европы. Основной целью сделки станет защита внутреннего рынка от внешних игроков и пересмотр сроков отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Volkswagen Passat
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat

Механика промышленного размена

Согласно данным Politico, соглашение строится по принципу взаимных уступок. Германия намерена поддержать инициативу "Сделано в Европе" и ужесточить условия Industrial Accelerator Act. Это позволит сузить круг стран, имеющих статус "надежного партнера", что ограничит доступ внешних производителей к европейским субсидиям и государственным контрактам.

В обмен на это Франция готова смягчить или отложить полный запрет на продажу новых автомобилей с ДВС, который в Евросоюзе запланирован на 2035 год.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные меры протекционизма и пересмотр экологических сроков обычно становятся ответом на потерю конкурентоспособности местных брендов перед лицом более дешевого импорта.

Причины и сроки реализации

Катализатором переговоров стало заявление концерна Volkswagen о риске сокращения до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Данный фактор вынудил Париж и Берлин ускорить поиск компромисса для спасения занятости в отрасли.

На текущий момент обсуждение находится на ранней стадии. Стороны планируют согласовать детали документа в течение лета, чтобы представить итоговый вариант к 24 сентября — к дате встречи министров промышленности стран ЕС и последующему саммиту лидеров сообщества.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Еда и рецепты
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Рост числа амурских тигров привел к учащению конфликтов с людьми
Россельхознадзор перехватил крупную партию зараженных арбузов на въезде
Борьба с инвазивными растениями в Белоруссии: риски для природы и людей
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Топливо и долги бьют наотмашь: ФРС США столкнулась с тупиковой ситуацией из-за пустых кошельков
Инфляция в Белоруссии достигла исторического минимума за 20 лет
Жители Иванова лишились доступа к реке из-за проблем с восстановлением набережной
Губернатор Орловской области установил квоты на добычу диких животных
Космический переполох у звезды Табби: ученые зафиксировали признаки присутствия массивного тела
Каждый пятый флакон бутилированной воды в Оренбуржье продается с нарушениями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.