Средний чек автокредита в России вырос до 1,57 млн рублей

Средний чек автокредита в России в июне 2026 года составил 1,57 млн рублей. Годовая динамика показывает рост на 19,5%, однако помесячный прирост оказался минимальным — всего 0,6% относительно мая.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подписание договора купли-продажи автомобиля в автосалоне

Наиболее крупные суммы заемщики берут в крупнейших агломерациях. Лидирует Москва с чеком в 2,07 млн рублей, далее следуют Московская область (1,91 млн) и Санкт-Петербург (1,82 млн).

Региональная динамика и объем рынка

Наибольший годовой скачок средней суммы займа зафиксирован в Тульской области (+25,4%), Красноярском крае (+24,6%) и Оренбургской области (+24,4%). Минимальный прирост отмечен в Самарской (+9,5%), Пермской (+12,2%) и Иркутской областях (+13,1%).

Общее количество выданных кредитов за июнь составило 100,2 тыс. единиц (включая новые и подержанные авто). Это на 3% меньше майского показателя и существенно ниже уровня июня 2024 года, когда было оформлено 150 тыс. займов.

Суммарный объем выдач за январь-май 2026 года достиг 580,5 млрд рублей. Несмотря на рост на 25% к прошлому году, этот результат на 40,5% ниже показателей двухлетней давности.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что стабилизация среднего чека в районе 1,5 млн рублей в течение последних десяти месяцев указывает на стагнацию рынка. Основными сдерживающими факторами остаются высокая стоимость автомобилей и заградительные процентные ставки, которые ограничивают спрос и делают банки более осторожными при оценке рисков.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто