Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась

Холдинг "АГР" запустил серийный выпуск полноприводного кроссовера Jeland J6 на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Производство организовано по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Сроки начала продаж и стоимость новой версии будут объявлены позже.
Главным отличием J6 AWD стал полный привод, реализованный через электромагнитную многодисковую муфту. Система автоматически передает крутящий момент на заднюю ось при пробуксовке передних колес. Для улучшения тяги в сложных условиях предусмотрена электронная имитация блокировки заднего дифференциала.
Водителю доступны шесть режимов управления: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad. Интеллектуальная электроника самостоятельно корректирует настройки автомобиля под текущее покрытие.
Силовая установка также была обновлена. Вместо 1,5-литрового мотора (147 л. с.), который ставится на переднеприводные версии, полноприводный кроссовер получил турбодвигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 275 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
Конструктивно мотор имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, а во впускной коллектор интегрирован интеркулер с жидкостным охлаждением.
Полноприводный Jeland J6 будет предлагаться исключительно в топовом исполнении "Престиж". Помимо стандартных опций, в него включили:
Для российских условий предусмотрен "зимний" пакет с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений и форсунок омывателей. Также возможна установка тягово-сцепного устройства.
Техническая адаптация коснулась и защиты кузова: на заводе днище и скрытые полости обрабатывают воском, наносят антигравийное покрытие и дополнительные шумоизоляционные материалы.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование чугунных гильз в алюминиевом блоке и жидкостного охлаждения интеркулера является проверенным решением для повышения ресурса двигателя при интенсивных нагрузках.
Модель Jeland J6 является ребрендингом кроссовера Jaecoo J6. В настоящее время переднеприводные версии J6 продаются по цене от 2,29 млн до 2,699 млн рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что стоимость полноприводной версии может составить около 3 млн рублей. В таком ценовом диапазоне основным конкурентным преимуществом модели могут стать внешний вид в стилистике Land Rover и уровень оснащения по сравнению с Haval Jolion и Belgee X70.
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