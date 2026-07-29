Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась

Холдинг "АГР" запустил серийный выпуск полноприводного кроссовера Jeland J6 на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Производство организовано по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Сроки начала продаж и стоимость новой версии будут объявлены позже.

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Технические обновления и привод

Главным отличием J6 AWD стал полный привод, реализованный через электромагнитную многодисковую муфту. Система автоматически передает крутящий момент на заднюю ось при пробуксовке передних колес. Для улучшения тяги в сложных условиях предусмотрена электронная имитация блокировки заднего дифференциала.

Водителю доступны шесть режимов управления: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad. Интеллектуальная электроника самостоятельно корректирует настройки автомобиля под текущее покрытие.

Силовая установка также была обновлена. Вместо 1,5-литрового мотора (147 л. с.), который ставится на переднеприводные версии, полноприводный кроссовер получил турбодвигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 275 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Конструктивно мотор имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, а во впускной коллектор интегрирован интеркулер с жидкостным охлаждением.

Комплектация и адаптация к РФ

Полноприводный Jeland J6 будет предлагаться исключительно в топовом исполнении "Престиж". Помимо стандартных опций, в него включили:

панорамную крышу и многослойные передние стекла;

цветную цифровую панель приборов (8,88 дюйма) и мультимедиа с восьмиядерным процессором;

вентиляцию передних сидений и аудиосистему из восьми динамиков;

беспроводную зарядку на 50 Вт и систему кругового обзора.

Для российских условий предусмотрен "зимний" пакет с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений и форсунок омывателей. Также возможна установка тягово-сцепного устройства.

Техническая адаптация коснулась и защиты кузова: на заводе днище и скрытые полости обрабатывают воском, наносят антигравийное покрытие и дополнительные шумоизоляционные материалы.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование чугунных гильз в алюминиевом блоке и жидкостного охлаждения интеркулера является проверенным решением для повышения ресурса двигателя при интенсивных нагрузках.

Рыночное позиционирование

Модель Jeland J6 является ребрендингом кроссовера Jaecoo J6. В настоящее время переднеприводные версии J6 продаются по цене от 2,29 млн до 2,699 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что стоимость полноприводной версии может составить около 3 млн рублей. В таком ценовом диапазоне основным конкурентным преимуществом модели могут стать внешний вид в стилистике Land Rover и уровень оснащения по сравнению с Haval Jolion и Belgee X70.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто