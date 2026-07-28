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Мотор заглох, а опасность только начинается: пустой бак на трассе требует непривычного решения

Авто

Остановка автомобиля на трассе из-за закончившегося топлива требует строгого соблюдения алгоритма безопасности: от правильного позиционирования машины до выбора способа доставки горючего.

Трасса
Фото: https://unsplash.com by Rodan Can is licensed under Free
Трасса

В условиях ограниченного доступа к топливу в канистрах и дефицита бензина попытки самостоятельно раздобыть горючее у попутчиков становятся малоэффективными, что смещает приоритет на профессиональную техпомощь.

Алгоритм действий при критическом уровне топлива

При потере тяги двигателя водителя необходимо плавно снизить скорость и максимально уйти с проезжей части на широкую обочину или площадку отдыха, пока рулевое управление функционирует в штатном режиме. После остановки следует включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров от автомобиля.

Особое внимание следует уделить безопасности людей: пассажиров необходимо вывести за ограждение дороги, так как нахождение рядом с машиной или попытки остановить другой транспорт на скоростной трассе создают высокий риск ДТП. В темное время суток и при плохой видимости обязательно использование светоотражающего жилета.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев напоминает, что попытка катиться на нейтрали до заправки опасна: при выключенном двигателе перестают работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, что резко ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь.

Способы решения проблемы и технические риски

В ситуации, когда заправки отказываются продавать топливо в тару, а водители не имеют запасов, наиболее надежным вариантом остается вызов специализированных служб: техпомощи по полису страхования, сервисов автоклубов или мобильных бригад сетей АЗС. Альтернативой является эвакуация автомобиля до ближайшей работающей станции.

Категорически запрещено использовать пластиковые бутылки для транспортировки бензина. Накопление статического электричества в пластике может привести к возгоранию при малейшей искре во время перелива.

"Буксировка автомобиля случайным водителем без использования соответствующего оборудования на оживленной трассе существенно повышает вероятность аварии и часто приводит к повреждению трансмиссии, особенно в случае с АКПП", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Профилактика и особенности разных типов топлива

Для предотвращения остановки рекомендуется заправлять бак до того, как загорится индикатор низкого уровня топлива. Обычно этот датчик срабатывает при остатке 5-7 литров, что обеспечивает запас хода лишь на 50-70 км, который может сократиться при полной загрузке машины или движении в горной местности.

Специфика разных типов силовой установки:

  • Электромобили: при разряде батареи требуется вызов эвакуатора или мобильной зарядной станции.
  • ГБО (газобаллонное оборудование): водителям важно контролировать уровень топлива в обоих баках. Часто бывает, что газ заканчивается незаметно, а резервный бензиновый бак оказывается пустым.

С юридической точки зрения контроль уровня топлива относится к обязанности водителя по обеспечению технической исправности транспортного средства. Если пустой бак станет причиной ДТП, этот факт будет учитываться при определении степени ответственности участников происшествия.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев ,инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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