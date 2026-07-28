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Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций

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Крупнейшие российские сети АЗС начали массово снимать или смягчать ограничения на отпуск топлива. По данным мониторинга ИнфоТЭК, ситуация в регионах стабилизировалась по сравнению с кризисным периодом середины июня.

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

"Лукойл" полностью отменил лимиты в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Аналогичное решение приняли в "Тебойле": ограничения сняты в столичном регионе, Петербурге, Волгограде и Калининграде. В "Газпром нефти" часть столичных станций также вернулась к полноценной продаже топлива, хотя на отдельных АЗС лимиты сохраняются.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что подобные меры по ограничению объемов в одном чеке обычно вводятся для предотвращения ажиотажного спроса и перепродаж при локальных дефицитах. Снятие лимитов сигнализирует о восстановлении баланса между предложением и потреблением на региональных рынках.

Региональная специфика и текущие нормы

Не все компании перешли к полной отмене ограничений. В "Татнефти" лимиты были смягчены, но не устранены: теперь водителям отпускают до 50 литров бензина и 400 литров дизеля. Исключение составляют топливо марки "Танеко" и АИ-98 — по ним продажи свободны. Продажа топлива в канистры ограничена 60 литрами.

Для сравнения, в середине июня нормы были значительно жестче: 30 литров бензина и 60 литров дизеля для легкового транспорта, до 300 литров — для грузового.

В "Роснефти" ситуацию оставили на усмотрение конкретных станций. По информации оператора горячей линии компании, объем отпуска может варьироваться в зависимости от фактических запасов топлива и текущего спроса на каждой АЗС.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что скорость возврата к нормальному режиму работы АЗС напрямую зависит от логистических цепочек и объемов выпуска топлива на НПЗ в конкретном регионе.

Стабилизация предложения связана с производственным циклом. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, ситуация улучшается за счет завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Результатом этого процесса уже стало полное снятие лимитов в Омской области и их отмена крупнейшими сетями в Волгоградской области.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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