МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей

Массового перехода на электромобили в России не наблюдается, а текущий всплеск спроса носит временный характер и вызван опасениями покупателей перед ростом цен. По данным вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, объемы продаж остаются незначительными относительно общего размера автопарка, что не позволяет говорить о полноценном рыночном тренде.

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Факторы временного спроса

Краткосрочный рост интереса к электромобилям и гибридам обусловлен двумя причинами: паническими настроениями на топливном рынке и новостями о возможном сокращении государственных субсидий. Покупатели стремятся приобрести технику до того, как она подорожает.

Дистрибьюторы уже отреагировали на ситуацию, начав сворачивать скидочные программы и поднимать стоимость автомобилей. В некоторых случаях это привело к дефициту конкретных моделей, в частности российских Evolute i-Joy и i-Space.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что локальный ажиотаж вокруг определенных моделей часто связан не с изменением потребительских привычек, а со страхом упустить выгоду перед ценовым скачком. Такие всплески обычно заканчиваются сразу после стабилизации цен или исчерпания остатков склада.

Инфраструктурные и бытовые ограничения

Основным барьером для массового внедрения электрокаров остаются высокая стоимость зарядной инфраструктуры и бытовые сложности. Владельцы машин без собственных зарядных станций зависят от публичных сетей, которые часто бывают перегружены.

Также отмечается специфический статус владения такими авто: из-за высокой цены и особенностей эксплуатации электромобили остаются продуктом для узкого круга обеспеченных людей. Параллельно с этим вводятся дополнительные ограничения по парковке со стороны МЧС в целях безопасности, что поддерживается автомобильным сообществом.

Экспертный комментарий: "Процентный рост продаж в сегменте электромобилей может выглядеть внушительно в отчетах, но в абсолютных цифрах он не влияет на структуру рынка. Без доступной и быстрой зарядки за пределами частных домов машина остается дорогой игрушкой с ограниченным радиусом действия", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.