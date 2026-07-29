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Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом

Авто

BMW выпустила адаптацию кроссовера X5 для Китая, построенную на новой платформе Neue Klasse. Главным отличием стала увеличенная на 130 мм колесная база (до 3165 мм), что расширило пространство для пассажиров второго ряда.

BMW X5
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X5

Технические особенности и оснащение

Внешний вид модели сохранил фирменный стиль, но получил обновленную оптику: ходовые огни теперь могут отображать букву X и диагональные линии. В салоне предусмотрен отдельный экран для пассажира и мультимедиа с местной операционной системой. Задний диван на троих дополнен выдвижными опорами для ног с электроприводом.

Технологические новшества включают дверные ручки BMW Winglets с электроприводом и систему Adaptive Chassis Professional, которая минимизирует крены кузова при маневрах.

Система помощи водителю была переработана совместно с китайским разработчиком Momenta для соответствия специфике дорожной сети региона.

Силовые установки и показатели

Модельный ряд включает две версии:

  • бензиновая: рядный шестицилиндровый двигатель B58 (3,0 л) мощностью 400 л. с. и крутящим моментом 580 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 секунды
  • электрическая: заявленный запас хода превышает 1000 км по китайскому циклу замера.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что значительный разрыв в запасе хода между китайской версией и европейским iX5 (645–845 км) обусловлен разными методиками проведения тестов, а не техническим превосходством одной из моделей.

Сроки поставок и доступность

Старт продаж в Китае запланирован на 2027 год. Для российского рынка ситуация иная: дилеры уже принимают предварительные заказы, а первые автомобили должны поступить к покупателям в декабре 2026 года.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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