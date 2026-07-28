Колесо становится жёстче и опаснее: одна летняя привычка незаметно сокращает жизнь шин

При температуре воздуха +40°C и выше риск повреждения шин и их преждевременного износа возрастает. Основная причина — расширение воздуха внутри покрышки при нагреве, что создает критическую нагрузку на структуру материала.

Фото: unsplash.com by Rob Wingate is licensed under Free to use under the Unsplash License Летняя шина

Риски перегрева и ошибки давления

Раскаленный асфальт делает резину более мягкой и уязвимой. В таком состоянии покрышка острее реагирует на боковые заломы при парковке или отклонения в параметрах колес. Одной из главных ошибок водителей становится замер давления на разогретых шинах: расширившийся воздух завышает показатели манометра, что ведет к некорректной настройке.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что проверку давления нужно проводить только после многочасового простоя автомобиля, когда резина полностью остыла. Ориентироваться следует исключительно на данные заводской таблицы производителя.

Отдельный риск несет привычка "докачивать" колеса для придания им жесткости. В условиях жары это приводит к следующим последствиям:

уменьшение пятна контакта с дорогой;

падение эффективности амортизации;

неравномерный износ протектора (основная нагрузка смещается в центр, плечевые зоны перестают работать).

"Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление", — отметил автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев.

Безопасная проверка и эксплуатация

Владельцу рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр боковин шин. Мелкие трещины, которые незаметны при умеренной температуре, могут раскрыться под воздействием сильного жара. Если обнаружены повреждения корпуса покрышки, эксплуатация автомобиля опасна из-за высокого риска внезапного разрыва колеса на скорости — в этом случае требуется немедленный визит в сервис.