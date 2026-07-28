Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайник на глубине 50 метров: как коралловый риф ожил вопреки отчетам прошлых столетий
Тысячи застрявших судов могут запустить скрытую экологическую катастрофу в Персидском заливе
Киноиндустрия приняла его слишком щедро: сколько Михаил Ефремов может зарабатывать после колонии
Дешевая нефть перестала спасать рынок: дефицит топлива резко изменил правила нефтяной торговли
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью
Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт

Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации

Авто

Российские дилеры Exeed снизили цены на купе-кроссовер RX 2025 года выпуска. Прямые скидки на модификации с классическим восьмиступенчатым автоматом достигают 1 млн рублей.

Exeed
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed

Снижение стоимости затронуло две топовые версии — "Премиум" и "Флагман". Ранее производитель предоставлял на эти машины субсидию в размере 250 000 рублей, однако теперь эта схема заменена более крупным прямым дисконтом. В результате стоимость исполнения "Премиум" упала на 1 001 000 рублей, а "Флагмана" — на 961 000 рублей.

С учетом новых условий итоговые цены на данные модификации составили 4 199 000 и 4 499 000 рублей соответственно. По сравнению с предыдущей программой поддержки автомобиль стал доступнее на 711-751 тысячу рублей.

Техническое разделение цен

Скидки привязаны к конкретному силовому агрегату. В версии "Премиум" и "Флагман" установлен турбированный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 249 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП.

Базовая комплектация "Городской" осталась без бонусов — ее цена зафиксирована на уровне 4 600 000 рублей. Разница объясняется техническим оснащением: эта версия оснащается менее мощным двигателем (197 л. с.) и семиступенчатым роботом.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что такая селективная политика дисконтирования часто указывает на необходимость стимулировать спрос именно на определенные технические конфигурации или разгрузить склады от конкретных партий автомобилей с более дорогими агрегатами.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Магаданская область
Администрация Магаданской области определила нормы добычи соболя, оленя и медведя
Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой
Еда и рецепты
Ароматный утренний уют: рецепт творожного пирога с тягучей сырной начинкой
Популярное
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Последние материалы
Киноиндустрия приняла его слишком щедро: сколько Михаил Ефремов может зарабатывать после колонии
Дешевая нефть перестала спасать рынок: дефицит топлива резко изменил правила нефтяной торговли
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Золотистый, пышный и влажный: как приготовить пышный кекс со сгущенкой и цитрусовой свежестью
Кризис теплоснабжения: в Омской области задолженности компаний достигли 794 млн рублей
Жители домов с лифтами в Брянской области могут начать платить больше за капремонт
Замкнутое пространство довело до предела: привычные мелочи превратили вояж в зону вражды
Цена финансовой нестабильности: почему стресс из-за денег ускоряет биологический возраст нервной системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.