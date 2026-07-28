Автомат обогнал робота на кассе: мощный Exeed RX продают дешевле базовой комплектации

Российские дилеры Exeed снизили цены на купе-кроссовер RX 2025 года выпуска. Прямые скидки на модификации с классическим восьмиступенчатым автоматом достигают 1 млн рублей.
Снижение стоимости затронуло две топовые версии — "Премиум" и "Флагман". Ранее производитель предоставлял на эти машины субсидию в размере 250 000 рублей, однако теперь эта схема заменена более крупным прямым дисконтом. В результате стоимость исполнения "Премиум" упала на 1 001 000 рублей, а "Флагмана" — на 961 000 рублей.
С учетом новых условий итоговые цены на данные модификации составили 4 199 000 и 4 499 000 рублей соответственно. По сравнению с предыдущей программой поддержки автомобиль стал доступнее на 711-751 тысячу рублей.
Скидки привязаны к конкретному силовому агрегату. В версии "Премиум" и "Флагман" установлен турбированный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 249 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП.
Базовая комплектация "Городской" осталась без бонусов — ее цена зафиксирована на уровне 4 600 000 рублей. Разница объясняется техническим оснащением: эта версия оснащается менее мощным двигателем (197 л. с.) и семиступенчатым роботом.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что такая селективная политика дисконтирования часто указывает на необходимость стимулировать спрос именно на определенные технические конфигурации или разгрузить склады от конкретных партий автомобилей с более дорогими агрегатами.
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