Не топ, но уже с размахом: Tenet T8 Прайм получил опции старших версий за 3,2 миллиона

Российский бренд Tenet расширил линейку кроссовера T8, выпустив модификацию "Прайм" для пятиместной версии. Модель уже доступна к заказу у дилеров; стартовая цена с учетом программы trade-in составляет 3,2 млн рублей.
Новая версия переносит часть опций из дорогих исполнений в пятиместный кузов. В список дооснащения по сравнению с базовым вариантом "Актив" вошли панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона и электропривод пятой двери с бесконтактным открытием.
Интерьер оснащен цифровой панелью приборов на 10,3 дюйма и центральным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Дополнительно установлены кожаная отделка сидений с электрорегулировкой передних кресел в шести направлениях, раздельный климат-контроль и акустические стекла передних дверей.
Технический пакет включает:
Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление промежуточной комплектации позволяет производителю охватить более широкий ценовой сегмент, предлагая комфортные опции без необходимости переходить на топовые версии с более дорогими двигателями и полным приводом.
Ключевым ограничением данной модификации остается отсутствие полного привода. В отличие от старших версий Tenet T8, которые оснащаются 2,0-литровым мотором и системой подключения задней оси, версия "Прайм" ориентирована исключительно на городскую эксплуатацию.
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