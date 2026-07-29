Не топ, но уже с размахом: Tenet T8 Прайм получил опции старших версий за 3,2 миллиона

Российский бренд Tenet расширил линейку кроссовера T8, выпустив модификацию "Прайм" для пятиместной версии. Модель уже доступна к заказу у дилеров; стартовая цена с учетом программы trade-in составляет 3,2 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Tenet T8 Prime

Оснащение и технические параметры

Новая версия переносит часть опций из дорогих исполнений в пятиместный кузов. В список дооснащения по сравнению с базовым вариантом "Актив" вошли панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона и электропривод пятой двери с бесконтактным открытием.

Интерьер оснащен цифровой панелью приборов на 10,3 дюйма и центральным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Дополнительно установлены кожаная отделка сидений с электрорегулировкой передних кресел в шести направлениях, раздельный климат-контроль и акустические стекла передних дверей.

Технический пакет включает:

двигатель объемом 1,6 литра с турбонаддувом (186 л. с.);

7-ступенчатый робот с "мокрым" сцеплением;

передний привод;

систему кругового обзора и шесть подушек безопасности;

18-дюймовые колесные диски.

Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление промежуточной комплектации позволяет производителю охватить более широкий ценовой сегмент, предлагая комфортные опции без необходимости переходить на топовые версии с более дорогими двигателями и полным приводом.

Ключевым ограничением данной модификации остается отсутствие полного привода. В отличие от старших версий Tenet T8, которые оснащаются 2,0-литровым мотором и системой подключения задней оси, версия "Прайм" ориентирована исключительно на городскую эксплуатацию.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто