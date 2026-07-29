Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вдох раскрыл обмен веществ: ученые создали сенсор для контроля сжигания жира в реальном времени
Главный секрет урожая: как прекратить войну с местной почвой и заставить участок работать на вас
Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения
Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам
Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом
Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения
Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию

Семь миллионов за два сердца: гибридный Tank 400 выходит в России с козырем для города и брода

Авто

Рамный внедорожник Tank 400 расширяет предложение на российском рынке: в линейку добавляется гибридная версия "Техно Премиум". Стоимость новой модификации составит 6 999 000 рублей, что на 700 тысяч больше цены бензиновой версии "Премиум" (6 299 000 рублей). Старт продаж намечен на первую половину августа 2026 года.

Tank 400
Фото: Own work by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Tank 400

Техническое устройство и мощность

Новинка базируется на гибридной архитектуре полного привода Hi4-T от Great Wall Motor. Система объединяет двухлитровый турбомотор (231 л. с., 380 Нм) и электромотор, встроенный в корпус 9-ступенчатой автоматической трансмиссии (163 л. с., 400 Нм). Суммарная пиковая мощность установки достигает 394 л. с., а крутящий момент — 750 Нм.

Тяговая литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч расположена под полом багажника. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 110 км. Расход топлива в смешанном цикле по европейскому стандарту заявлен на уровне 8,4 л/100 км.

Для зарядки аккумулятора предусмотрено три способа:

  • быстрая зарядка постоянным током (DC) мощностью до 53 кВт;
  • медленная зарядка переменным током (AC) мощностью до 6,6 кВт;
  • подзарядка в движении от ДВС и рекуперация энергии при торможении.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что интеграция электромотора непосредственно в трансмиссию позволяет более эффективно распределять крутящий момент, что критично для тяжелых рамных внедорожников при движении по бездорожью.

Внедорожные возможности и оснащение

Несмотря на гибридную установку, автомобиль сохраняет статус полноценного внедорожника. Он оснащен механическими блокировками дифференциалов, понижающей передачей и интеллектуальным полным приводом. Клиренс составляет 224 мм, угол въезда — 33°, съезда — 31°. Глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Комплектация "Техно Премиум" включает:

  • салон из кожи Наппа с трехзонным климат-контролем и аудиосистемой с сабвуфером;
  • дисплей мультимедиа на 16,2 дюйма с интегрированными сервисами "Яндекс Авто";
  • камеры кругового обзора с функцией "прозрачного" капота и выдвижные электроподножки;
  • виртуального голосового ассистента с поддержкой около 800 команд.

Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, стекол и форсунок омывателя), увеличенный бачок стеклоомывателя на 4,5 л и омыватель камеры заднего вида.

Гарантия на автомобиль составляет 3 года, дополнительно предоставляется сервисная поддержка на 5 лет или до пробега 150 000 км.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Мир. Новости мира
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Технологии
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Один вдох раскрыл обмен веществ: ученые создали сенсор для контроля сжигания жира в реальном времени
Главный секрет урожая: как прекратить войну с местной почвой и заставить участок работать на вас
Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения
Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам
Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом
Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения
Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию
Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.