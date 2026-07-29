Семь миллионов за два сердца: гибридный Tank 400 выходит в России с козырем для города и брода

Рамный внедорожник Tank 400 расширяет предложение на российском рынке: в линейку добавляется гибридная версия "Техно Премиум". Стоимость новой модификации составит 6 999 000 рублей, что на 700 тысяч больше цены бензиновой версии "Премиум" (6 299 000 рублей). Старт продаж намечен на первую половину августа 2026 года.

Фото: Own work by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Tank 400

Техническое устройство и мощность

Новинка базируется на гибридной архитектуре полного привода Hi4-T от Great Wall Motor. Система объединяет двухлитровый турбомотор (231 л. с., 380 Нм) и электромотор, встроенный в корпус 9-ступенчатой автоматической трансмиссии (163 л. с., 400 Нм). Суммарная пиковая мощность установки достигает 394 л. с., а крутящий момент — 750 Нм.

Тяговая литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч расположена под полом багажника. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 110 км. Расход топлива в смешанном цикле по европейскому стандарту заявлен на уровне 8,4 л/100 км.

Для зарядки аккумулятора предусмотрено три способа:

быстрая зарядка постоянным током (DC) мощностью до 53 кВт;

медленная зарядка переменным током (AC) мощностью до 6,6 кВт;

подзарядка в движении от ДВС и рекуперация энергии при торможении.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что интеграция электромотора непосредственно в трансмиссию позволяет более эффективно распределять крутящий момент, что критично для тяжелых рамных внедорожников при движении по бездорожью.

Внедорожные возможности и оснащение

Несмотря на гибридную установку, автомобиль сохраняет статус полноценного внедорожника. Он оснащен механическими блокировками дифференциалов, понижающей передачей и интеллектуальным полным приводом. Клиренс составляет 224 мм, угол въезда — 33°, съезда — 31°. Глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Комплектация "Техно Премиум" включает:

салон из кожи Наппа с трехзонным климат-контролем и аудиосистемой с сабвуфером;

дисплей мультимедиа на 16,2 дюйма с интегрированными сервисами "Яндекс Авто";

камеры кругового обзора с функцией "прозрачного" капота и выдвижные электроподножки;

виртуального голосового ассистента с поддержкой около 800 команд.

Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, стекол и форсунок омывателя), увеличенный бачок стеклоомывателя на 4,5 л и омыватель камеры заднего вида.

Гарантия на автомобиль составляет 3 года, дополнительно предоставляется сервисная поддержка на 5 лет или до пробега 150 000 км.