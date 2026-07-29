Семь миллионов за два сердца: гибридный Tank 400 выходит в России с козырем для города и брода

Рамный внедорожник Tank 400 расширяет предложение на российском рынке: в линейку добавляется гибридная версия "Техно Премиум". Стоимость новой модификации составит 6 999 000 рублей, что на 700 тысяч больше цены бензиновой версии "Премиум" (6 299 000 рублей). Старт продаж намечен на первую половину августа 2026 года.
Новинка базируется на гибридной архитектуре полного привода Hi4-T от Great Wall Motor. Система объединяет двухлитровый турбомотор (231 л. с., 380 Нм) и электромотор, встроенный в корпус 9-ступенчатой автоматической трансмиссии (163 л. с., 400 Нм). Суммарная пиковая мощность установки достигает 394 л. с., а крутящий момент — 750 Нм.
Тяговая литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч расположена под полом багажника. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 110 км. Расход топлива в смешанном цикле по европейскому стандарту заявлен на уровне 8,4 л/100 км.
Для зарядки аккумулятора предусмотрено три способа:
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что интеграция электромотора непосредственно в трансмиссию позволяет более эффективно распределять крутящий момент, что критично для тяжелых рамных внедорожников при движении по бездорожью.
Несмотря на гибридную установку, автомобиль сохраняет статус полноценного внедорожника. Он оснащен механическими блокировками дифференциалов, понижающей передачей и интеллектуальным полным приводом. Клиренс составляет 224 мм, угол въезда — 33°, съезда — 31°. Глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.
Комплектация "Техно Премиум" включает:
Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, стекол и форсунок омывателя), увеличенный бачок стеклоомывателя на 4,5 л и омыватель камеры заднего вида.
Гарантия на автомобиль составляет 3 года, дополнительно предоставляется сервисная поддержка на 5 лет или до пробега 150 000 км.
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