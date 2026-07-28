Subaru готовит возвращение легенды: культовые WRX снова выйдут на дороги с мощными моторами

Subaru планирует вернуть в серию высокопроизводительные модели к 2027 году. Запуск новых спорткаров стал возможен благодаря росту продаж электромобилей бренда, что позволило компании компенсировать средний уровень выбросов и соблюсти экологические нормы Европы, не отказываясь от мощных двигателей внутреннего сгорания.

Фото: commons.wikimedia.org by Yu Chu Chin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Subaru WRX STI

Технические особенности и модельный ряд

Судя по опубликованному тизеру, компания готовит две модификации под индексом WRX — седан и хэтчбек. Особенности экстерьера указывают на сохранение классической компоновки: длинный капот с массивным воздухозаборником для охлаждения двигателя и расширенные колесные арки.

Третьей новинкой может стать обновленный BRZ, который традиционно разрабатывается в партнерстве с Toyota. Техническая начинка WRX, по предварительным данным, будет базироваться на 2,4-литровом оппозитном двигателе мощностью около 300 л. с. В качестве трансмиссии ожидается 6-ступенчатая механическая коробка передач, которая обладает более высоким запасом прочности при интенсивных нагрузках по сравнению с вариатором.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что возвращение к механической трансмиссии в спортивных моделях обосновано эксплуатационными рисками вариаторов при резких ускорениях и высоких температурах, что критично для автомобилей с повышенной мощностью.

Официальная презентация всех трех моделей намечена на 2027 год. Спецификации BRZ остаются неопределенными, однако предполагается использование силового агрегата от Toyota.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев