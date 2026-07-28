УАЗ испытывает новые модели автомобилей в условиях климата Египта

Компания УАЗ приступила к дорожным испытаниям новых моделей автомобилей в Египте. В России эти машины поступят в продажу осенью текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ

В ходе тестов в Северной Африке инженеры проверяют работу систем, расход топлива и общую надежность машин в условиях местного климата и дорожного покрытия. Эта процедура является подготовительным этапом перед официальным стартом поставок в Египет, который запланирован на текущий год.

Модельный ряд и технические изменения

На испытания отправлены УАЗ 469 и УАЗ 31519. По данным производителя, автомобили получили обновленный внешний вид, новые двигатели и модернизированную подвеску.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что выход на рынки Ближнего Востока и Африки требует специфической адаптации техники под высокие температуры и запыленность, что делает подобные тесты обязательными перед серийным экспортом.

Программа испытаний продлится несколько месяцев. Результаты тестов станут основанием для принятия решения о масштабах массового производства и расширении географии поставок в другие страны. Также компания планирует представить данные модели на международных автосалонах.