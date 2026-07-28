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Китайские электромобили Avatr резко набрали ход в России: за неделю поставлен рекорд регистраций

Авто

Китайский бренд электромобилей Avatr зафиксировал резкий рост регистраций в России: за одну неделю на учет поставили 155 машин, что стало рекордным показателем для марки.

Avatr 12
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Avatr 12

Согласно данным аналитика Сергея Целикова, динамика продаж существенно ускорилась в июле. С 29 июня по 26 июля было зарегистрировано 442 автомобиля. Для сравнения: за первые 26 недель 2026 года общий объем регистраций составил 418 единиц. Таким образом, спрос за один месяц превысил показатели всего полугодия.

Марка Avatr представлена на российском рынке с весны 2023 года, но официальный старт продаж состоялся только в январе 2025 года. Суммарно с начала реализации в стране зарегистрировали чуть более 3 тыс. электромобилей бренда.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные скачки регистраций часто связаны не столько с органическим ростом спроса, сколько с крупными партиями поставок или изменением условий дилерских программ. Для понимания устойчивости тренда необходимо отслеживать данные по месяцам и сравнивать их с объемами импорта.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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