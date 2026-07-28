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Вторая жизнь зарубежных брендов: новые Toyota, Renault и Porsche добрались до российских покупателей

Авто

Российские импортеры расширили ассортимент автомобилей, поставляемых по каналам параллельного импорта, добавив в продажу актуальные модели 2025 и 2026 годов выпуска. Основной поток новинок идет из Китая и Южной Кореи, где представлен как локализованный продукт глобальных брендов, так и оригинальные экспортные версии.

Toyota Corolla Hybrid
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Hybrid

Седаны и кроссоверы: китайская сборка и гибриды

В московских шоурумах появились обновленные седаны с разной степенью адаптации. Toyota Corolla в китайской версии получила рестайлинг экстерьера, сохранив гибридную установку мощностью 98 л. с. с вариатором; стоимость автомобиля с адаптивным круиз-контролем составляет 3,59 млн рублей. Volkswagen Passat Pro (сборка КНР) предлагается в версии Star Long Yao за 4,33 млн рублей с турбомотором 1,5 л (160 л. с.) и 7-ступенчатым роботом.

В сегменте кроссоверов вернулся Renault Duster третьего поколения (модель 2026 года) по цене от 3,99 млн рублей с выбором между механикой и роботом. Также на рынок поступил гибридный Toyota Land Cruiser 300 европейской версии за 19 млн рублей. Мощность установки составляет 457 л. с., автомобиль оснащен 9-ступенчатой АКПП.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост предложения актуальных моделей в обход официальных каналов свидетельствует о перестройке логистики импортеров под конкретные запросы покупателей, готовых переплачивать за свежий модельный год.

Спецтехника и электромобили

В нише пикапов представлены модели, разработанные для восточного рынка. Nissan Frontier Pro (совместная разработка с Dongfeng) оснащен 2,3-литровым дизелем на 190 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом; цена — 5,3 млн рублей. Kia Tasman мощностью 281 л. с. стоит от 6,2 млн рублей, предлагая специализированный режим езды по камням (Rock).

Особое внимание уделяется электрифицированному транспорту. По данным Минпромторга, за первое полугодие объем продаж электромобилей и гибридов вырос на 90,7%, достигнув 54,3 тыс. единиц.

К сентябрю ожидаются поставки двух премиальных электрокаров:

  • Audi E7X (из Китая) — кроссовер с задним или полным приводом по цене от 12 млн рублей. Модель поставляется под отдельным брендом без оригинального логотипа.
  • Porsche Cayenne Turbo Electric — полноприводный электромобиль с запасом хода 623 км и полноуправляемым шасси, ориентировочная стоимость — 31 млн рублей.

Статистика импорта

Динамика продаж брендов за первое полугодие 2026 года неоднородна. Согласно данным "Автостата", продажи Toyota выросли на 103% (до 16 648 шт.), а Volkswagen показал рост на 279% (реализовано 7243 новых авто). В то же время импорт из Южной Кореи сократился на 45%, составив 3,6 тыс. единиц. В этом потоке зафиксировано возвращение Hyundai Sonata с двигателем 2,0 л (160 л. с.) по цене от 4,7 млн рублей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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