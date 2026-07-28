Почему покупка дополнительных дисков редко окупается за разумный срок

Второй комплект колес в сборе позволяет избежать очередей в шиномонтаж при резкой смене погоды, но финансово эта покупка редко окупается за разумный срок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Замена колеса в автомастерской

Основной выигрыш владельца заключается в экономии времени. Собранные колеса можно переставить самостоятельно или быстро заменить в сервисе, не дожидаясь очереди на перебортовку. Однако стоимость второго набора литых дисков существенно превышает затраты на сезонную смену резины.

По данным портала njcar. ru, при использовании шин размера 225/60 R17 срок возврата средств, потраченных на дополнительные диски, может превысить десять лет. Чтобы покупка стала выгодной, комплект должен эксплуатироваться более 6-7 лет. На практике этот срок часто недостижим: автомобиль продают раньше, а новые модели могут иметь другой диаметр колес, вылет или разболтовку, что делает старые диски бесполезными.

Специалист по шинам, колёсам и ходовой части Артём Калинин отмечает, что даже при наличии двух комплектов дисков владелец не может полностью отказаться от визитов в сервис. Со временем балансировка нарушается, что обычно проявляется через 30 тысяч километров пробега или каждые два года в виде вибрации на руле и потери плавности хода.

В таких случаях требуется диагностика: проблема может быть в смещении грузиков, микродеформации диска или неравномерном износе протектора. Кроме того, ресурс самой резины ограничен. Примерно через 50-60 тысяч километров возможны утечки воздуха через старые вентили или микротрещины. К пятому году эксплуатации или пробегу в 80-90 тысяч километров резина теряет эластичность, появляются трещины, а сцепление с дорогой падает.

Экспертный комментарий: "Покупка второго комплекта дисков — это инвестиция в комфорт и время, а не в экономию. С учетом естественного старения резины и среднего срока владения автомобилем, финансовая выгода здесь вторична по сравнению с удобством быстрой смены колес", — отметил специалист по шинам, колёсам и ходовой части Артём Калинин.