Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке

Доля подключаемых гибридов (PHEV) в сегменте новых легковых автомобилей России выросла до почти 8%, тогда как в первом полугодии этот показатель составлял 5%. Основным бенефициаром роста стал бренд Geely, который за последние три недели занял 30% этого рынка.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Voyah

Лидеры и аутсайдеры сегмента

Основной объем продаж Geely обеспечил кроссовер EX-5 EM-I: за трехнедельный период на учет поставили 1643 единицы. Дополнительно зарегистрировано 120 автомобилей Geely Starship 7, ввезенных по каналам параллельного импорта.

Значительный рост зафиксирован у Evolute: доля гибридного I-Space достигла 15% (911 регистраций за три недели). Также усилили позиции GAC с долей 8,8% (более 500 единиц моделей S7 и S9) и Exeed с долей более 8% (506 единиц моделей Exlantix ET и ES).

С другой стороны, бренд Voyah, ранее удерживавший 30% рынка PHEV, показал резкое падение. Из-за высокого спроса в автосалонах запасы автомобилей истощились, что привело к сокращению недельных продаж в 2-3 раза. Текущая доля марки упала до уровня ниже 10%.

Остальные участники рынка распределили доли следующим образом: Lixiang — 7,3%, Deepal — 4,6%, Zeekr — 4,5%, Lynk & Co — 3,3%, Tank — 2,4%, BMW — 2,1% и WEY — 1,7%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что резкое изменение структуры продаж в сегменте PHEV может быть связано с локальными факторами доступности топлива в разных регионах, что заставляет покупателей переориентироваться на автомобили с возможностью внешней зарядки.

Перспективы предложения

В ближайшее время модельный ряд гибридов пополнится премиальным рамным внедорожником Tank 400 от концерна Great Wall. Начало продаж модели запланировано на первую половину августа 2026 года.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто