Лужа стала ловушкой для двигателя: одна ошибка водителя может привести к дорогому ремонту

Главный риск при прохождении глубоких луж или езде в сильный ливень — попадание воды в камеру сгорания, что приводит к гидроудару. В отличие от воздуха, вода практически не сжимается: при попытке поршня подняться вверх происходит мгновенная остановка с критической нагрузкой на металлические детали. Если двигатель заглох в воде или начал работать нестабильно после заезда в глубокую лужу, повторно запускать его запрещено — это может превратить легкое повреждение в капитальный ремонт.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Внедорожник на лесной дороге

Механика поломки и симптомы

Вода попадает в цилиндры через тракт впуска (воздушный фильтр) или, реже, через выхлопную систему. Основной удар принимают на себя поршни и шатуны. Поскольку жидкость несжимаема, энергия движения поршня передается на соединительные элементы, что приводит к их изгибу или обрыву.

Признаки возможного гидроудара:

Резкая остановка двигателя при проезде через водное препятствие.

Сильная вибрация и металлический стук в первые секунды после заезда в воду.

Невозможность прокрутить стартером двигатель (заклинивание).

Нестабильная работа мотора, пропуски зажигания сразу после контакта с водой.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что бензиновые двигатели особенно чувствительны к этому явлению, так как даже небольшое количество воды в цилиндре может вызвать деформацию поршневых колец и повреждение стенок цилиндра.

Степень риска и действия водителя

Риск считается критическим. Если вода попала во впуск, попытка завести мотор "на холодную" или после остановки приведет к окончательному разрушению кривошипно-шатунного механизма.

Безопасный алгоритм действий:

При остановке в воде: выключить зажигание и не пытаться запустить двигатель.

выключить зажигание и не пытаться запустить двигатель. Визуальный осмотр: проверить состояние воздушного фильтра. Если он мокрый — вода гарантированно попала во впускной коллектор.

проверить состояние воздушного фильтра. Если он мокрый — вода гарантированно попала во впускной коллектор. Эвакуация: доставить автомобиль в сервис для слива жидкостей и диагностики.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что попытки "продуть" цилиндры самостоятельно без специального оборудования часто приводят к окончательному выходу двигателя из строя.

Профилактика и обслуживание

Для снижения вероятности гидроудара необходимо следить за целостностью системы впуска. Регулярная проверка состояния воздушного фильтра и плотности его прилегания к корпусу помогает избежать подсоса воды через щели.

"Основная ошибка водителей — попытка завести машину после того, как она заглохла в луже. В этот момент вода может еще находиться в коллекторе, и один поворот ключа отправит шатун в блок цилиндров", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев

автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев