Лужа стала ловушкой для двигателя: одна ошибка водителя может привести к дорогому ремонту

Главный риск при прохождении глубоких луж или езде в сильный ливень — попадание воды в камеру сгорания, что приводит к гидроудару. В отличие от воздуха, вода практически не сжимается: при попытке поршня подняться вверх происходит мгновенная остановка с критической нагрузкой на металлические детали. Если двигатель заглох в воде или начал работать нестабильно после заезда в глубокую лужу, повторно запускать его запрещено — это может превратить легкое повреждение в капитальный ремонт.
Вода попадает в цилиндры через тракт впуска (воздушный фильтр) или, реже, через выхлопную систему. Основной удар принимают на себя поршни и шатуны. Поскольку жидкость несжимаема, энергия движения поршня передается на соединительные элементы, что приводит к их изгибу или обрыву.
Признаки возможного гидроудара:
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что бензиновые двигатели особенно чувствительны к этому явлению, так как даже небольшое количество воды в цилиндре может вызвать деформацию поршневых колец и повреждение стенок цилиндра.
Риск считается критическим. Если вода попала во впуск, попытка завести мотор "на холодную" или после остановки приведет к окончательному разрушению кривошипно-шатунного механизма.
Безопасный алгоритм действий:
Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что попытки "продуть" цилиндры самостоятельно без специального оборудования часто приводят к окончательному выходу двигателя из строя.
Для снижения вероятности гидроудара необходимо следить за целостностью системы впуска. Регулярная проверка состояния воздушного фильтра и плотности его прилегания к корпусу помогает избежать подсоса воды через щели.
"Основная ошибка водителей — попытка завести машину после того, как она заглохла в луже. В этот момент вода может еще находиться в коллекторе, и один поворот ключа отправит шатун в блок цилиндров", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
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