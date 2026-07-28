Заправка без поисков и очередей: новая функция поможет водителям найти топливо рядом

Водители получили возможность искать заправки с доступным топливом через ИИ-чаты "Яндекс Карт" и "Алисы AI". Теперь нейросеть собирает данные о наличии горючего, расстоянии до АЗС и уровне загруженности в одном ответе, что избавляет от необходимости открывать карточки каждой станции по отдельности.
Инструмент работает с запросами в свободной форме (например, "Где заправиться АИ-95 рядом?"). В интерфейсе Карт поиск доступен текстовым вводом, а через "Алису AI" — также голосовыми командами. Для активации функции необходимо выбрать настройку "Найти АЗС".
Система формирует актуальную картину ситуации на станциях на основе анализа обезличенных данных из нескольких источников:
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные цифровые инструменты сокращают время поиска топлива в условиях дефицита или высокой загруженности дорог, однако точность данных напрямую зависит от скорости обновления информации пользователями и партнерами сервиса.
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