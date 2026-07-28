Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива
Сильный ветер повалил более ста деревьев в Верхне-Сочинском лесничестве
Росгвардия пресекла пять фактов незаконного хранения оружия в Пензенской области
Синоптики прогнозируют крупный град и грозы в Пермском крае
Таиланд получил нового перевозчика: знакомый самолет вернулся в небо ради российских туристов
В Вологодской области туристов в отелях начнут заселять по цифровому ID
У Vesta появился соперник из прошлого: корейский седан вернулся с ценой от 1,42 млн рублей
Ирак и Ливан планируют создать новый маршрут экспорта нефти к Средиземному морю
В Тюмени планируют выкупить подтопленные дома для строительства дорожной развязки

Заправка без поисков и очередей: новая функция поможет водителям найти топливо рядом

Авто

Водители получили возможность искать заправки с доступным топливом через ИИ-чаты "Яндекс Карт" и "Алисы AI". Теперь нейросеть собирает данные о наличии горючего, расстоянии до АЗС и уровне загруженности в одном ответе, что избавляет от необходимости открывать карточки каждой станции по отдельности.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Инструмент работает с запросами в свободной форме (например, "Где заправиться АИ-95 рядом?"). В интерфейсе Карт поиск доступен текстовым вводом, а через "Алису AI" — также голосовыми командами. Для активации функции необходимо выбрать настройку "Найти АЗС".

Механизм сбора данных

Система формирует актуальную картину ситуации на станциях на основе анализа обезличенных данных из нескольких источников:

  • статистика заказов топлива в сервисах "Заправки" и "Go";
  • сведения от водителей такси через приложение "Про";
  • мониторинг дорожной обстановки вокруг АЗС;
  • ответы пользователей Карт, которые проходят короткий опрос после визита на станцию или проезда мимо неё.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные цифровые инструменты сокращают время поиска топлива в условиях дефицита или высокой загруженности дорог, однако точность данных напрямую зависит от скорости обновления информации пользователями и партнерами сервиса.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Еда и рецепты
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Бархатная карамель и хрустящий арахис: готовим восточный шербет на собственной кухне
ФАС начала разбирательства против владельцев российских заправок из-за цен
Школу имени Кижеватова в Бессоновском районе Пензенской области откроют к 1 сентября
Дизайнеры больше не гадают: математическая пропорция оттенков изменила подход к домашнему уюту
Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы
Частную медицину хотят подключить к ОМС: почему одного закона будет недостаточно
Казахстанский водитель выплатит 300 тысяч рублей за нарушение габаритов в Пензенской области
В Тюменской области отказались от перевода жителей на привозную воду
В рязанском селе Кальном проверят систему уведомления жителей о перебоях с электричеством
Гольфстрим списали слишком рано: Южный океан раскрыл источник неожиданной солёности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.