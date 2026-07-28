Заправка без поисков и очередей: новая функция поможет водителям найти топливо рядом

Водители получили возможность искать заправки с доступным топливом через ИИ-чаты "Яндекс Карт" и "Алисы AI". Теперь нейросеть собирает данные о наличии горючего, расстоянии до АЗС и уровне загруженности в одном ответе, что избавляет от необходимости открывать карточки каждой станции по отдельности.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Инструмент работает с запросами в свободной форме (например, "Где заправиться АИ-95 рядом?"). В интерфейсе Карт поиск доступен текстовым вводом, а через "Алису AI" — также голосовыми командами. Для активации функции необходимо выбрать настройку "Найти АЗС".

Механизм сбора данных

Система формирует актуальную картину ситуации на станциях на основе анализа обезличенных данных из нескольких источников:

статистика заказов топлива в сервисах "Заправки" и "Go";

сведения от водителей такси через приложение "Про";

мониторинг дорожной обстановки вокруг АЗС;

ответы пользователей Карт, которые проходят короткий опрос после визита на станцию или проезда мимо неё.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные цифровые инструменты сокращают время поиска топлива в условиях дефицита или высокой загруженности дорог, однако точность данных напрямую зависит от скорости обновления информации пользователями и партнерами сервиса.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто