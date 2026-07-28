Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом

Российская линейка рамного внедорожника Tank 400 расширяется за счет появления гибридной версии в комплектации "Техно Премиум". Модель поступит в продажу в первой половине августа 2026 года по цене 6 999 000 рублей.
Стоимость новой модификации на 700 тысяч рублей превышает цену бензиновой версии "Премиум", которая предлагается за 6 299 000 рублей. Основным отличием стал переход на гибридную архитектуру полного привода Hi4-T от Great Wall Motor, предназначенную для тяжелых внедорожников.
Силовая установка объединяет 2-литровый турбомотор (231 л. с., 380 Нм) и электродвигатель мощностью 163 л. с. (400 Нм), интегрированный в 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Суммарная пиковая мощность системы составляет 394 л. с. при крутящем моменте 750 Нм.
Энергию обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч, размещенная под полом багажника. Запас хода исключительно на электротяге достигает 110 км, а средний расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 8,4 л/100 км.
По мнению автомобильного инженера Александра Морозова, интеграция электромотора непосредственно в корпус трансмиссии позволяет оптимизировать передачу крутящего момента на колеса, что критически важно для сохранения проходимости рамного автомобиля при использовании гибридной схемы.
Внешне "Техно Премиум" идентичен базовой версии, однако получил ряд технических дополнений для российского рынка: увеличенный бачок стеклоомывателя (4,5 л), омыватель камеры заднего вида и полный зимний пакет подогревов.
Внутреннее оснащение включает отделку кожей Наппа, аудиосистему с сабвуфером, панорамную крышу и мультимедиа с экраном 16,2 дюйма. В систему интегрированы сервисы "Яндекс Авто" и голосовой ассистент, поддерживающий около 800 команд для управления функциями автомобиля.
Гарантийные условия для гибрида составляют 3 года или 150 000 км пробега, дополнительно предусмотрена сервисная поддержка сроком на 5 лет.
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