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Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом

Авто

Российская линейка рамного внедорожника Tank 400 расширяется за счет появления гибридной версии в комплектации "Техно Премиум". Модель поступит в продажу в первой половине августа 2026 года по цене 6 999 000 рублей.

Tank 400
Фото: Own work by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Tank 400

Стоимость новой модификации на 700 тысяч рублей превышает цену бензиновой версии "Премиум", которая предлагается за 6 299 000 рублей. Основным отличием стал переход на гибридную архитектуру полного привода Hi4-T от Great Wall Motor, предназначенную для тяжелых внедорожников.

Технический состав и показатели

Силовая установка объединяет 2-литровый турбомотор (231 л. с., 380 Нм) и электродвигатель мощностью 163 л. с. (400 Нм), интегрированный в 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Суммарная пиковая мощность системы составляет 394 л. с. при крутящем моменте 750 Нм.

Энергию обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч, размещенная под полом багажника. Запас хода исключительно на электротяге достигает 110 км, а средний расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 8,4 л/100 км.

По мнению автомобильного инженера Александра Морозова, интеграция электромотора непосредственно в корпус трансмиссии позволяет оптимизировать передачу крутящего момента на колеса, что критически важно для сохранения проходимости рамного автомобиля при использовании гибридной схемы.

"Применение архитектуры Hi4-T в рамках Tank 400 направлено на баланс между энергоэффективностью и тяговыми характеристиками, необходимыми для преодоления бродов глубиной до 800 мм и работы с механическими блокировками дифференциалов", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Оснащение и адаптация

Внешне "Техно Премиум" идентичен базовой версии, однако получил ряд технических дополнений для российского рынка: увеличенный бачок стеклоомывателя (4,5 л), омыватель камеры заднего вида и полный зимний пакет подогревов.

Внутреннее оснащение включает отделку кожей Наппа, аудиосистему с сабвуфером, панорамную крышу и мультимедиа с экраном 16,2 дюйма. В систему интегрированы сервисы "Яндекс Авто" и голосовой ассистент, поддерживающий около 800 команд для управления функциями автомобиля.

Гарантийные условия для гибрида составляют 3 года или 150 000 км пробега, дополнительно предусмотрена сервисная поддержка сроком на 5 лет.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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