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Обычный дождь бывает коварнее мороза: одна ошибка за рулём может привести к серьёзной поломке машины

Авто

Главный риск при сильном ливне — попадание воды в цилиндры двигателя, что приводит к гидроудару и капитальному ремонту мотора. Чтобы избежать этого и сохранить управляемость, водитель должен следить за состоянием системы очистки стекол, освещения и герметичностью салона.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Критические риски и симптомы

Наибольшую опасность представляет глубокий слой воды на дороге. Если вода попадет через воздухозаборник в камеру сгорания, произойдет гидроудар: так как жидкость несжимаема, поршень при попытке движения мгновенно деформируется или ломается. В худшем случае обрывает шатуны и разрушает блок цилиндров.

Помимо двигателя, ливень влияет на безопасность через аквапланирование — потерю сцепления шин с дорогой из-за слоя воды. Это приводит к потере управления и риску вылета с трассы. Также вода может скрывать глубокие выбоины и открытые люки, что ведет к повреждению колес и подвески.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что риск гидроудара возрастает при движении по лужам, уровень которых превышает нижнюю точку забора воздуха. В таких условиях даже кратковременный заезд в глубокую воду может стать фатальным для силового агрегата.

Меры защиты и профилактика

  • Обзор и свет: Проверка износа щеток стеклоочистителей и уровня омывающей жидкости. Грязные или стертые щетки при сильном дожде делают видимость практически нулевой.
  • Освещение: Контроль работы всех внешних фонарей. В условиях ливня автомобиль должен быть максимально заметен для окружающих.
  • Герметичность салона: Регулярная проверка уплотнителей дверей и окон, а также чистоты сливных отверстий в водостоках кузова. Забитые сливы приводят к затоплению ковролина и выходу из строя электроники, расположенной в нижней части салона.
  • Кондиционер: Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования для предотвращения запотевания стекол изнутри.

"Если вода все же попала в салон, медлить нельзя. Влага быстро вызывает коррозию жгутов электропроводки и появление плесени. Требуется максимально быстрая просушка с помощью профессиональных сушилок или интенсивного проветривания", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Действия при аварийной ситуации

Если во время движения двигатель заглох после въезда в глубокую лужу, категорически запрещено пытаться завести машину снова. Повторная попытка пуска при наличии воды в цилиндрах гарантирует разрушение двигателя.

Правильный алгоритм действий:

  • Остановиться на безопасном участке дороги.
  • Проверить наличие утечек технических жидкостей под автомобилем.
  • При подозрении на попадание воды в мотор — вызвать эвакуатор для транспортировки в сервис.
Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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