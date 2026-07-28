Обычный дождь бывает коварнее мороза: одна ошибка за рулём может привести к серьёзной поломке машины

Главный риск при сильном ливне — попадание воды в цилиндры двигателя, что приводит к гидроудару и капитальному ремонту мотора. Чтобы избежать этого и сохранить управляемость, водитель должен следить за состоянием системы очистки стекол, освещения и герметичностью салона.
Наибольшую опасность представляет глубокий слой воды на дороге. Если вода попадет через воздухозаборник в камеру сгорания, произойдет гидроудар: так как жидкость несжимаема, поршень при попытке движения мгновенно деформируется или ломается. В худшем случае обрывает шатуны и разрушает блок цилиндров.
Помимо двигателя, ливень влияет на безопасность через аквапланирование — потерю сцепления шин с дорогой из-за слоя воды. Это приводит к потере управления и риску вылета с трассы. Также вода может скрывать глубокие выбоины и открытые люки, что ведет к повреждению колес и подвески.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что риск гидроудара возрастает при движении по лужам, уровень которых превышает нижнюю точку забора воздуха. В таких условиях даже кратковременный заезд в глубокую воду может стать фатальным для силового агрегата.
"Если вода все же попала в салон, медлить нельзя. Влага быстро вызывает коррозию жгутов электропроводки и появление плесени. Требуется максимально быстрая просушка с помощью профессиональных сушилок или интенсивного проветривания", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
Если во время движения двигатель заглох после въезда в глубокую лужу, категорически запрещено пытаться завести машину снова. Повторная попытка пуска при наличии воды в цилиндрах гарантирует разрушение двигателя.
Правильный алгоритм действий:
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