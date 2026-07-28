У Vesta появился соперник из прошлого: корейский седан вернулся с ценой от 1,42 млн рублей

Рестайлинговая Hyundai Elantra седьмого поколения вернулась на российский рынок через параллельный импорт из Китая и Кореи. Стоимость доставки автомобиля под заказ во Владивосток начинается от 1,42 млн рублей, что делает корейский седан дешевле некоторых комплектаций LADA Vesta 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Elantra

Ценовая разница и региональный охват

Минимальная цена в 1,42 млн рублей доступна для версии Top, которая оснащена бесключевым доступом, цифровой панелью приборов, камерой заднего вида, круиз-контролем и литыми дисками диаметром 17 дюймов. Вариант с панорамной крышей и кожаным ободом руля стоит 1,45 млн рублей.

При перемещении автомобиля вглубь страны цена растет за счет логистики: в Красноярске стоимость начинается от 1,6 млн рублей, в Новосибирске — от 1,68 млн, а в Москве минимальный порог составляет 1,77 млн рублей. Машины, которые уже находятся в России (растаможены), стоят дороже: от 2,05 млн рублей в Уфе до 2,54 млн рублей в Москве.

Для сравнения, LADA Vesta выпуска 2026 года с механической трансмиссией стартует от 1,581 млн рублей, а версия с вариатором оценивается минимум в 1,631 млн рублей.

Технические характеристики и происхождение

Большинство доступных седанов собраны в Китае. Они оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с., который работает с вариатором. Также в наличии есть ограниченное число автомобилей из Южной Кореи с мотором Smartstream объемом 1,6 литра (128 л. с.) и вариатором IVT.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что ценовая конкуренция между параллельным импортом и отечественными брендами часто носит локальный характер: стоимость машины из Китая или Кореи сильно зависит от региона доставки и текущих затрат на логистику.

Аналогичная схема поставок затронула и модель Kia Cerato, которая теперь ввозится альтернативными путями по цене от 1,5 млн рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто