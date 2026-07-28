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Российский рынок подержанных авто вырос до 3,4 трлн рублей за полгода

Авто

Российский рынок подержанных автомобилей за первую половину 2026 года достиг оборота в 3,4 трлн рублей. Сумма затрат покупателей выросла на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Советы друзей при покупке авто
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Советы друзей при покупке авто

Смена возрастных предпочтений

Покупатели начали отказываться от относительно новых машин в пользу более дешевых сегментов. Расходы на автомобили возрастом до пяти лет сократились на 8%, а их доля в общем объеме трат упала с 30% до 24,5%.

Рост зафиксирован в категориях более старого транспорта: траты на машины от 5 до 9 лет выросли на 27%, а на авто старше 10 лет — на 19%. Доля возрастных моделей в денежном выражении составила 40,6%, при этом по количеству сделок они обеспечили 69% всех продаж.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переток спроса из сегмента "до пяти лет" в сторону более старых машин указывает на поиск доступных альтернатив в условиях изменения ценовой политики рынка.

Динамика по странам происхождения

Наибольший прирост показали китайские бренды: затраты на покупку подержанных автомобилей из КНР выросли на 76%, что позволило им занять 9,9% рынка. Японские марки также укрепили позиции — расходы на них увеличились на 27% и составили 184,4 млрд рублей.

Европейские автомобили остаются лидерами по выручке с показателем 192,1 млрд рублей, но их рыночная доля снизилась до 32,5%. Отрицательную динамику продемонстрировали только корейские марки: спрос на них упал на 2%, а доля сократилась до 12,9%.

Экспертный комментарий: "Рост доли китайских автомобилей на вторичном рынке закономерен: за последние годы эти машины массово поступили в страну, и теперь первые партии начали переходить к следующим владельцам", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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