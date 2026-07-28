Рамный внедорожник по цене микролитражки: оцениваем реальное состояние и возможности

Параллельный импорт Suzuki Jimny из Японии позволяет найти рамный внедорожник по цене ниже базовой LADA Niva Legend, однако минимальная стоимость в 1,23 млн рублей относится к узкоспециализированным версиям для внутреннего рынка Японии (кей-карам).

Фото: wikipedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki Jimny

Разница в версиях и ценах

Доступные предложения в диапазоне 1,225-1,250 млн рублей представляют собой праворульные автомобили под заказ с доставкой во Владивосток. Эти машины имеют суженный кузов (ширина 1,48 метра) и двигатель объемом 0,66 литра мощностью 64 л. с.

Для сравнения: стоимость новой трехдверной LADA Niva Legend начинается от 1,258 млн рублей. Версия Bronto с заводским обвесом для бездорожья стоит от 1,517 млн рублей, а обновленная Niva Travel оценивается минимум в 1,528 млн рублей.

Стандартные версии Suzuki Jimny стоят существенно дороже:

Трехдверный Jimny Sierra (двигатель 1,5 л, 102 л. с.) — около 1,7 млн рублей;

Пятидверный праворульный вариант — от 2 млн рублей.

Леворульные автомобили из ОАЭ стоят от 2,4 до 2,5 млн рублей. В их оснащение обычно входят кондиционер, электроподъемники, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системы ESP, помощи при подъеме и спуске, а также блок "ЭРА-ГЛОНАСС".

География поставок

Праворульные машины заказывают преимущественно в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, но предложения встречаются и в Казани, Омске или Чебоксарах. Леворульный импорт из ОАЭ более распространен в Москве, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Анапе.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что низкий порог входа для японских кей-каров обманчив: узкий кузов и маломощный мотор делают их специфическим транспортом, который по эксплуатационным характеристикам сильно уступает как полноценному Jimny Sierra, так и отечественным внедорожникам.