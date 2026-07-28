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Специалист по диагностике определил причины неравномерного износа протектора в жару

Авто

В летний зной шины подвергаются термическим нагрузкам: воздух внутри расширяется, давление растет, а резина работает на пределе физических возможностей. Обычные ошибки при парковке и обслуживании в таких условиях повышают риск разрыва покрышки или ее преждевременного износа.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Критические факторы при парковке

Некоторые привычки водителей создают избыточное напряжение в структуре шины, которое усиливается при высоких температурах:

  • Вывернутые колеса. Остановка автомобиля с рулем в крайнем положении перераспределяет нагрузку на боковины передних шин. Под воздействием солнца резина в этих зонах быстрее пересыхает и может покрыться микротрещинами.
  • Неровное покрытие. Парковка "на бордюре" или на уклоне приводит к кособокому распределению веса авто. Часть шин получает повышенную нагрузку, что в сочетании с жарой вызывает неравномерный износ протектора и боковин.
  • Раскаленное покрытие. Температура асфальта и металлических люков может превышать +50°C. Это тепло передается резине напрямую, дополнительно повышая внутреннее давление воздуха. Тень или светлое покрытие значительно снижают этот риск.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что высокая температура делает резину более податливой к внешним воздействиям, поэтому любые статические перегрузки в жару ускоряют деградацию материала.

Правила эксплуатации в жару

Чтобы избежать разрыва или потери управляемости, следует придерживаться трех технических правил:

1. Контроль давления на "холодных" шинах. Замер давления сразу после поездки бессмысленен, так как нагретый воздух дает завышенные показатели. Проверку нужно проводить утром или после длительной стоянки. Ориентироваться следует строго на данные производителя.

2. Регулярный визуальный осмотр. Микротрещины на боковине, которые незаметны в прохладную погоду, при +40°C могут быстро развиться в полноценный разрыв. При обнаружении любых повреждений корпуса шины требуется визит в сервис.

3. Отказ от перекачки. Попытка "закачать побольше", чтобы колесо стало жестче, снижает пятно контакта с дорогой и ухудшает амортизацию. На раскаленном асфальте перекачанная шина изнашивается быстрее и неравномерно.

Экспертный комментарий: "Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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