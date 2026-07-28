Специалист по диагностике определил причины неравномерного износа протектора в жару

В летний зной шины подвергаются термическим нагрузкам: воздух внутри расширяется, давление растет, а резина работает на пределе физических возможностей. Обычные ошибки при парковке и обслуживании в таких условиях повышают риск разрыва покрышки или ее преждевременного износа.
Некоторые привычки водителей создают избыточное напряжение в структуре шины, которое усиливается при высоких температурах:
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что высокая температура делает резину более податливой к внешним воздействиям, поэтому любые статические перегрузки в жару ускоряют деградацию материала.
Чтобы избежать разрыва или потери управляемости, следует придерживаться трех технических правил:
1. Контроль давления на "холодных" шинах. Замер давления сразу после поездки бессмысленен, так как нагретый воздух дает завышенные показатели. Проверку нужно проводить утром или после длительной стоянки. Ориентироваться следует строго на данные производителя.
2. Регулярный визуальный осмотр. Микротрещины на боковине, которые незаметны в прохладную погоду, при +40°C могут быстро развиться в полноценный разрыв. При обнаружении любых повреждений корпуса шины требуется визит в сервис.
3. Отказ от перекачки. Попытка "закачать побольше", чтобы колесо стало жестче, снижает пятно контакта с дорогой и ухудшает амортизацию. На раскаленном асфальте перекачанная шина изнашивается быстрее и неравномерно.
Экспертный комментарий: "Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
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