Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На полуострове Заячий ликвидировали незаконную свалку в зоне реки Амур
Сотни скручиваний впустую: почему живот выпирает и как заставить работать глубокие мышцы
Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями
Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны
Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе
Отели дешевле на 60%: 6 стран, куда стоит полететь в августе ради бюджетного отдыха
Яблоки, сливы и капля молока: секрет влажного пирога, который затмит классическую шарлотку
Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма
Бизнес Крыма просит снизить налоги вместо выплат с условием по персоналу

Розетка кормит машину, а полис — расходы: КАСКО для электромобилей рассчитывают особым способом

Авто

Средний чек по КАСКО для электрифицированного транспорта в первой половине 2024 года составил 172 тыс. рублей, что более чем в три раза превышает стоимость страховки для обычных автомобилей (51,4 тыс. рублей). Разрыв обусловлен высокой рыночной стоимостью электромобилей и дороговизной их восстановления после ДТП, особенно при замене тяговых батарей или сложной электроники.

Nissan Leaf
Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Nissan Leaf

Динамика тарифов: электрокары против гибридов

Стоимость страхования распределилась неравномерно в зависимости от типа силовой установки. Для "чистых" электромобилей тарифы снизились на 15,7% — с 230 тыс. до 194 тыс. рублей. Снижение вызвано ростом статистики по аварийности, усилением конкуренции среди страховщиков и появлением более доступных моделей.

В сегменте гибридов зафиксирован рост цены на 6,6%, средний чек достиг 156 тыс. рублей. Для моделей, имеющих как электрическую, так и гибридную версии, стоимость осталась стабильной с минимальным снижением на 0,8% (до 171 тыс. рублей).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая цена полиса для электрокаров напрямую связана со стоимостью запчастей и спецификой их доставки. Поскольку многие модели импортируются по параллельным каналам, сроки и стоимость ремонта остаются непредсказуемыми, что заставляет страховщиков закладывать повышенные риски в тариф.

Стоимость полиса по моделям

Размер страховой премии сильно зависит от конкретной модели автомобиля. Наименьшие расходы зафиксированы у владельцев Nissan Leaf — 87,2 тыс. рублей. В среднем сегменте находятся "Москвич 3е" (143 тыс. рублей) и Zeekr 001 (154,7 тыс. рублей). Самым дорогим в страховании оказался Voyah Dream: средний чек составил 195,3 тыс. рублей.

Спрос на КАСКО для электрифицированного транспорта демонстрирует рост: в июне количество оформленных полисов увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Основной объем продаж сосредоточен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Нижегородской области.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Последние материалы
Сотни скручиваний впустую: почему живот выпирает и как заставить работать глубокие мышцы
Затопление дорожных артерий осложнило сообщение Тюменской области с соседями
Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны
Как правильно оказать первую помощь собаке или кошке при тепловом ударе
Яблоки, сливы и капля молока: секрет влажного пирога, который затмит классическую шарлотку
Отели дешевле на 60%: 6 стран, куда стоит полететь в августе ради бюджетного отдыха
Союзмультфильм требует 200 тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма
Бизнес Крыма просит снизить налоги вместо выплат с условием по персоналу
Российский рынок подержанных авто вырос до 3,4 трлн рублей за полгода
Санитарная авиация Красноярского края перевезла 1741 пациента за полгода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.