Розетка кормит машину, а полис — расходы: КАСКО для электромобилей рассчитывают особым способом

Средний чек по КАСКО для электрифицированного транспорта в первой половине 2024 года составил 172 тыс. рублей, что более чем в три раза превышает стоимость страховки для обычных автомобилей (51,4 тыс. рублей). Разрыв обусловлен высокой рыночной стоимостью электромобилей и дороговизной их восстановления после ДТП, особенно при замене тяговых батарей или сложной электроники.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Nissan Leaf

Динамика тарифов: электрокары против гибридов

Стоимость страхования распределилась неравномерно в зависимости от типа силовой установки. Для "чистых" электромобилей тарифы снизились на 15,7% — с 230 тыс. до 194 тыс. рублей. Снижение вызвано ростом статистики по аварийности, усилением конкуренции среди страховщиков и появлением более доступных моделей.

В сегменте гибридов зафиксирован рост цены на 6,6%, средний чек достиг 156 тыс. рублей. Для моделей, имеющих как электрическую, так и гибридную версии, стоимость осталась стабильной с минимальным снижением на 0,8% (до 171 тыс. рублей).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая цена полиса для электрокаров напрямую связана со стоимостью запчастей и спецификой их доставки. Поскольку многие модели импортируются по параллельным каналам, сроки и стоимость ремонта остаются непредсказуемыми, что заставляет страховщиков закладывать повышенные риски в тариф.

Стоимость полиса по моделям

Размер страховой премии сильно зависит от конкретной модели автомобиля. Наименьшие расходы зафиксированы у владельцев Nissan Leaf — 87,2 тыс. рублей. В среднем сегменте находятся "Москвич 3е" (143 тыс. рублей) и Zeekr 001 (154,7 тыс. рублей). Самым дорогим в страховании оказался Voyah Dream: средний чек составил 195,3 тыс. рублей.

Спрос на КАСКО для электрифицированного транспорта демонстрирует рост: в июне количество оформленных полисов увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Основной объем продаж сосредоточен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Нижегородской области.