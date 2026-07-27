Ценник будто из прошлого: новый Volkswagen из Китая начали продавать дешевле конкурентов

На российских торговых площадках появилось более 200 новых компактных кроссоверов Volkswagen Tharu XR, ввезенных из Китая через параллельные каналы. Стоимость автомобилей под заказ начинается от 1,54 млн рублей, что делает их дешевле ряда конкурентов в этом сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Volkswagen Tharu XR

Цены и доступность

Автомобили представлены как в наличии, так и с возможностью заказа. Минимальная цена в 1,54 млн рублей зафиксирована у поставщика из Владивостока (комплектация Sharp). В других регионах стоимость под заказ варьируется от 1,73 млн рублей в Чебоксарах и Подмосковье до 1,85 млн в Москве.

Машины в наличии стоят дороже: от 2,2 млн рублей в Ростове-на-Дону и Магнитогорске до 2,65 млн в Казани и Москве. Также предложения зафиксированы в Севастополе, Липецке, Ульяновске и ряде других городов.

Для сравнения: стоимость Tenet T4 (сборка Калуга) стартует от 2,169 млн рублей, Haval Jolion — от 2,449 млн, а Geely Coolray продается за 2,894 млн рублей.

Технические характеристики

Volkswagen Tharu XR разработан совместным предприятием SAIC Volkswagen специально для внутреннего рынка Китая. По габаритам модель сопоставима с Skoda Karoq: длина составляет 4355 мм, ширина — 1762 мм, высота — 1605 мм при колесной базе 2651 мм.

В зависимости от версии предлагаются два варианта силовых установок:

базовый: 1,5-литровый атмосферный двигатель (110 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом;

топовый: 1,5-литровый турбомотор (160 л.с.) с 7-ступенчатым роботом DSG.

Базовая комплектация Sharp включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, панорамную крышу со шторкой и кондиционер.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление большого количества объявлений на классифайдах свидетельствует об активном поиске ниш серыми импортерами. Однако низкий порог входа по цене часто связан с минимальным набором опций и отсутствием официальной гарантийной поддержки от производителя в России.