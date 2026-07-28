Особенности полного привода и новые цены кроссовера Jaecoo J8 в России

Компания Jaecoo снизила стоимость флагманского кроссовера J8 в России для версий 2025 года выпуска. Скидка составила от 100 до 200 тысяч рублей, что эквивалентно падению цены на 2,14-4,02%.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jaecoo J8

Ценовые изменения затронули среднее и топовое исполнения модели. Вариант "Престиж" подешевел на 100 тысяч рублей, а флагманская версия "Престиж+" стала доступнее на 200 тысяч рублей. Базовая комплектация "Комфорт" 2025 года осталась без изменений и стоит 4 219 000 рублей.

Текущий прайс-лист Jaecoo J8

Комплектация Цена, руб. Изменение "Комфорт" (2025 г. в.) 4 219 000 - "Престиж" (2025 г. в.) 4 569 000 -100 000 "Престиж+" (2025 г. в.) 4 779 000 -200 000 "Комфорт" (2026 г. в.) 4 289 000 - "Престиж" (2026 г. в.) 4 599 000 - "Престиж+" (2026 г. в.) 4 799 000 -

Все модификации кроссовера оснащены турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 249 л. с., семиступенчатым преселективным трансмиссионным механизмом (роботом) и полным приводом. Однако техническая реализация системы AWD различается в зависимости от исполнения.

В версиях "Комфорт" и "Престиж" применена классическая схема с одной многодисковой муфтой. Топовая версия "Престиж+" получила систему Torque-Vectoring. Вместо одной муфты на задней оси установлены две независимые муфты на полуосях, что позволяет перераспределять крутящий момент между левым и правым колесами. Для экономии топлива в систему интегрирована кулачковая муфта, размыкающая связь с карданным валом при отсутствии необходимости в полном приводе.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что точечное снижение цен на конкретные годы выпуска и комплектации часто связано с необходимостью ускорить оборачиваемость складских запасов перед выходом более новых модельных рядов.

Это не первое изменение стоимости модели за текущий год. В мае из продажи были выведены версии 2024 года, а в марте цены на весь модельный ряд J8 снизились единоразово на 200 тысяч рублей (от 3,7% до 4,7%).

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто