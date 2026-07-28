Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ковёр может удешевить даже дорогой интерьер: в этих комнатах он работает против пространства
Один шанс на полмиллиона: как слияние галактик выбросило монстра массой в миллион Солнц
Не сладость, а сливочное облако: творожный пирог с чесноком удивит нежной начинкой
Зелёная энергия корней: 7 популярных растений, которые категорически нельзя стричь в июле
Работает круче тренажеров: 4 лучших упражнения с весом тела для домашних занятий
Главная ошибка при сборе кабачков: 4 шага к спасению урожая от влажности и плесени
Новый ход бренда Volga: льготные автокредиты обрушат цены на машины в салонах
Слепота — не повод отказываться от мячика: как собаки "видят" мир с помощью ушей и носа
Мозг опережает сознание: почему решение принимается задолго до того, как вы успели подумать

Особенности полного привода и новые цены кроссовера Jaecoo J8 в России

Авто

Компания Jaecoo снизила стоимость флагманского кроссовера J8 в России для версий 2025 года выпуска. Скидка составила от 100 до 200 тысяч рублей, что эквивалентно падению цены на 2,14-4,02%.

Jaecoo J8
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jaecoo J8

Ценовые изменения затронули среднее и топовое исполнения модели. Вариант "Престиж" подешевел на 100 тысяч рублей, а флагманская версия "Престиж+" стала доступнее на 200 тысяч рублей. Базовая комплектация "Комфорт" 2025 года осталась без изменений и стоит 4 219 000 рублей.

Текущий прайс-лист Jaecoo J8

Комплектация Цена, руб. Изменение
"Комфорт" (2025 г. в.) 4 219 000 -
"Престиж" (2025 г. в.) 4 569 000 -100 000
"Престиж+" (2025 г. в.) 4 779 000 -200 000
"Комфорт" (2026 г. в.) 4 289 000 -
"Престиж" (2026 г. в.) 4 599 000 -
"Престиж+" (2026 г. в.) 4 799 000 -

Все модификации кроссовера оснащены турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 249 л. с., семиступенчатым преселективным трансмиссионным механизмом (роботом) и полным приводом. Однако техническая реализация системы AWD различается в зависимости от исполнения.

В версиях "Комфорт" и "Престиж" применена классическая схема с одной многодисковой муфтой. Топовая версия "Престиж+" получила систему Torque-Vectoring. Вместо одной муфты на задней оси установлены две независимые муфты на полуосях, что позволяет перераспределять крутящий момент между левым и правым колесами. Для экономии топлива в систему интегрирована кулачковая муфта, размыкающая связь с карданным валом при отсутствии необходимости в полном приводе.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что точечное снижение цен на конкретные годы выпуска и комплектации часто связано с необходимостью ускорить оборачиваемость складских запасов перед выходом более новых модельных рядов.

Это не первое изменение стоимости модели за текущий год. В мае из продажи были выведены версии 2024 года, а в марте цены на весь модельный ряд J8 снизились единоразово на 200 тысяч рублей (от 3,7% до 4,7%).

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Особенности полного привода и новые цены кроссовера Jaecoo J8 в России
Ковёр может удешевить даже дорогой интерьер: в этих комнатах он работает против пространства
Один шанс на полмиллиона: как слияние галактик выбросило монстра массой в миллион Солнц
Не сладость, а сливочное облако: творожный пирог с чесноком удивит нежной начинкой
Зелёная энергия корней: 7 популярных растений, которые категорически нельзя стричь в июле
Работает круче тренажеров: 4 лучших упражнения с весом тела для домашних занятий
Главная ошибка при сборе кабачков: 4 шага к спасению урожая от влажности и плесени
Новый ход бренда Volga: льготные автокредиты обрушат цены на машины в салонах
Слепота — не повод отказываться от мячика: как собаки "видят" мир с помощью ушей и носа
Мозг опережает сознание: почему решение принимается задолго до того, как вы успели подумать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.