Смена лидеров на авторынке России: простое правило подбора машины поможет найти надежный вариант

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Авто

Продажи подержанных автомобилей китайских брендов в России за первое полугодие 2026 года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 165 тысяч единиц. Рост обусловлен эффектом низкой базы предыдущего периода, однако текущая динамика позволяет прогнозировать общий объем сделок до конца декабря свыше 400 тысяч экземпляров.

Geely Monjaro
Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Лидеры вторичного рынка

По структуре перепродаж рынок контролируют три основных бренда: Chery (20,2%), Geely (17,5%) и Haval (14,7%). Вместе они занимают более половины сегмента машин из КНР. В пятерку наиболее востребованных марок также вошли Changan и Lifan.

В модельном рейтинге лидируют кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 4. Далее следуют Haval Jolion, а также Geely Coolray и Monjaro.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что стремительное увеличение доли китайских марок на вторичном рынке происходит за счет вытеснения привычных европейских и корейских моделей.

Ценовой порог массового спроса

Несмотря на рост объемов, цены на относительно свежие автомобили из КНР остаются высокими. Согласно данным директора компании Appruvo Кирилла Ларина, существенный всплеск спроса произойдет при достижении определенного ценового ориентира. Ожидается, что очередь покупателей значительно вырастет, когда стоимость четырех- или пятилетнего китайского кроссовера опустится до уровня 1-1,2 млн рублей.

Экспертный комментарий: "Текущий рост продаж — это лишь первый этап. Основной объем сделок на вторичном рынке разблокируется тогда, когда автомобили пройдут первый цикл значительной амортизации и станут доступны широкому кругу покупателей по цене около миллиона рублей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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