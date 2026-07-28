Бюджет не прощает романтики: машины до 750 тысяч делят рынок между простотой и риском

Поиск надежного автомобиля в бюджете до 750 тысяч рублей приводит к выбору между простыми отечественными моделями и подержанными китайскими кроссоверами. Основным критерием таких машин становится ремонтопригодность и устойчивость к нагрузкам, что особенно важно для эксплуатации в регионах с суровым климатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval h6

Отечественные модели: ставка на простоту

В сегменте бюджетных авто традиционно выделяются ВАЗ 2109 и Lada Kalina. Эти машины ценятся за простую конструкцию, которая позволяет проводить базовый ремонт даже в полевых условиях. Lada Kalina дополнительно характеризуется низкой стоимостью владения и приемлемой проходимостью.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что простота конструкции таких моделей снижает риск сложных поломок, однако ресурс узлов напрямую зависит от качества запчастей и регулярности обслуживания, которые в данном классе часто игнорируются владельцами.

Китайский сегмент: SUV и седаны

Среди иномарок в указанный ценовой диапазон попадают модели Haval H6, Geely Emgrand EC7 и Great Wall Hover M2. Эти автомобили предлагают более высокий уровень комфорта и проходимости по сравнению с отечественным автопромом.

Haval H6 — кроссовер с устойчивостью к различным погодным условиям;

— кроссовер с устойчивостью к различным погодным условиям; Geely Emgrand EC7 — седан, построенный на проверенных технологиях;

— седан, построенный на проверенных технологиях; Great Wall Hover M2 — рамный автомобиль, рассчитанный на повышенные нагрузки и бездорожье.

Экспертный комментарий: "покупка подержанного китайского автомобиля за эту сумму требует тщательной проверки электроники и состояния кузова, так как заявленная неприхотливость может быть нивелирована коррозией или дефицитом специфических запчастей", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.