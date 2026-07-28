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Трон под колёсами сменил хозяина: один кроссовер вырвался в лидеры российского рынка SUV

Авто

Кроссовер TENET T7 стал самой продаваемой моделью в сегменте SUV в России по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", автомобиль занял первую строчку рейтинга с показателем 36 490 единиц, обеспечив 57% всех продаж своего бренда.

Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Tenet

Общий объем реализации кроссоверов и внедорожников за шесть месяцев вырос на 25,9%, составив 450 354 машины. Доля этого класса в структуре российского авторынка достигла 74%.

Лидеры и динамика спроса

Смена лидера произошла на фоне общего роста сегмента. Второе место занял Haval Jolion (35 473 шт.), который, несмотря на увеличение продаж на 38,6%, уступил первенство TENET T7. Третью позицию удерживает LADA Niva Travel с результатом 21 431 штука (+33%).

Помимо лидера, в топ-5 вошли TENET T4 (4-е место, 18 321 шт.) и LADA Niva Legend (5-е место, 16 083 шт., +4,7%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая доля одной модели в продажах бренда — как в случае с TENET T7 или Mazda CX-5 — указывает на сильную зависимость марки от успеха конкретного продукта. При этом общая экспансия SUV до 74% рынка подтверждает окончательный переход потребительского спроса к этому классу автомобилей.

Аномалии и падение продаж

Наибольший относительный рост продемонстрировала Mazda CX-5: модель поднялась на 9-е место (10 835 шт.), увеличив продажи на 1 125,7%. На данный автомобиль приходится 92,4% всех продаж марки в РФ.

Отрицательная динамика зафиксирована у двух моделей из первой десятки: Changan UNI-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). Geely Monjaro показал минимальный рост на уровне +0,5%.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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