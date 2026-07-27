Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки системного сбоя в аквариуме при перенаселении щетинковыми червями
Почему мощное телосложение собак не всегда означает агрессию
Почему собаки крутятся перед сном и когда это становится опасным
Ловушка для влаги: почему висячие уши собак становятся идеальным домом для грибка и бактерий
В Белоруссии с 1 августа увеличат государственные пособия для семей с детьми
Обман на стадии покупки: главный секрет, который скрывают о компактных саженцах для сада
В Минске 28 июля пройдет мини-ярмарка вакансий для жителей столицы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году

Миллион исчез с прайса, но не для всех: Exeed RX 2025 меняет цены по одному признаку

Авто

Цены на премиальный купе-кроссовер Exeed RX 2025 года выпуска в России снизились за счет введения прямых скидок до одного миллиона рублей. Льготные условия распространяются только на версии с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Exeed
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed

Механизм снижения стоимости

Производитель заменил систему субсидий, размер которых ранее составлял 250 000 рублей, прямым вычетом из стоимости автомобиля. Наибольшая выгода зафиксирована для комплектации Premium — скидка достигает 1 001 000 рублей. Для топового исполнения Flagship сумма дисконта составляет 961 000 рублей.

С учетом отмены старой субсидии фактическое удешевление моделей составило от 711 000 до 751 000 рублей в зависимости от версии.

Комплектация (2025 г. в.) Двигатель / КПП / Привод Цена со скидкой Размер скидки
Urban 2.0T (197 л. с.), 7DCT, AWD 4 600 000 руб. -
Premium 2.0T (249 л. с.), 8AT, AWD 4 199 000 руб. 1 001 000 руб.
Flagship 2.0T (249 л. с.), 8AT, AWD 4 499 000 руб. 961 000 руб.

Технический разрез и ограничения

Скидки привязаны к конкретной силовой установке: 2,0-литровому турбомотору мощностью 249 л. с. в связке с 8-ступенчатой АКПП. Владельцы базовой версии Urban, оснащенной менее мощным двигателем (197 л. с.) и семиступенчатым роботом, подобных ценовых преимуществ не получили.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что столь резкое изменение политики ценообразования в пользу "старших" комплектаций часто связано с необходимостью ускорить оборачиваемость более дорогих и технически сложных версий на складах.

Производственный контекст

Параллельно с изменением цен меняется и промышленная стратегия бренда. Ранее появилась информация о возможном переносе производства Exeed из подмосковного Есипово в Шушары на бывший завод General Motors. В мае на площадке "АГР" в Шушарах уже стартовала серийная сборка внедорожника Esteo MX (китайский аналог Exeed), который вышел на рынок по цене от 3 990 000 рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Aurus сосредоточится на премиальном сегменте и откажется от бюджетных авто
Авто
Aurus сосредоточится на премиальном сегменте и откажется от бюджетных авто
Популярное
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников

Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.

Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Бархатный молочный слой и пряный фарш: секреты идеальной кукурузной запеканки
Минск установит 500 антивандальных контейнеров для стекла к 2027 году
Совет Министров Беларуси установил требования к состоянию жилья при вселении
Минск и Калуга создают сборочные производства по выпуску техники
В Белоруссии определили случаи приостановки и прекращения выплат по уходу за нетрудоспособными
Рестораны Минска ограничивают время пребывания гостей за столиком двумя часами
Три гектара пастбищ в Калмыкии превратились в пустыню из-за большого количества скота
Международная федерация средневекового боя провела турнир в замке Спёттруп
МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Саратовской области
Атака беспилотников привела к отмене пригородных поездов между Белгородом и Толоконным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.