Миллион исчез с прайса, но не для всех: Exeed RX 2025 меняет цены по одному признаку

Цены на премиальный купе-кроссовер Exeed RX 2025 года выпуска в России снизились за счет введения прямых скидок до одного миллиона рублей. Льготные условия распространяются только на версии с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Exeed

Механизм снижения стоимости

Производитель заменил систему субсидий, размер которых ранее составлял 250 000 рублей, прямым вычетом из стоимости автомобиля. Наибольшая выгода зафиксирована для комплектации Premium — скидка достигает 1 001 000 рублей. Для топового исполнения Flagship сумма дисконта составляет 961 000 рублей.

С учетом отмены старой субсидии фактическое удешевление моделей составило от 711 000 до 751 000 рублей в зависимости от версии.

Комплектация (2025 г. в.) Двигатель / КПП / Привод Цена со скидкой Размер скидки Urban 2.0T (197 л. с.), 7DCT, AWD 4 600 000 руб. - Premium 2.0T (249 л. с.), 8AT, AWD 4 199 000 руб. 1 001 000 руб. Flagship 2.0T (249 л. с.), 8AT, AWD 4 499 000 руб. 961 000 руб.

Технический разрез и ограничения

Скидки привязаны к конкретной силовой установке: 2,0-литровому турбомотору мощностью 249 л. с. в связке с 8-ступенчатой АКПП. Владельцы базовой версии Urban, оснащенной менее мощным двигателем (197 л. с.) и семиступенчатым роботом, подобных ценовых преимуществ не получили.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что столь резкое изменение политики ценообразования в пользу "старших" комплектаций часто связано с необходимостью ускорить оборачиваемость более дорогих и технически сложных версий на складах.

Производственный контекст

Параллельно с изменением цен меняется и промышленная стратегия бренда. Ранее появилась информация о возможном переносе производства Exeed из подмосковного Есипово в Шушары на бывший завод General Motors. В мае на площадке "АГР" в Шушарах уже стартовала серийная сборка внедорожника Esteo MX (китайский аналог Exeed), который вышел на рынок по цене от 3 990 000 рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто