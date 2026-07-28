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Оценка износа и дешевый ремонт: россияне массово скупают этих подержанных китайцев

Авто

За первые шесть месяцев года объем продаж подержанных автомобилей из Китая в России достиг 165 тыс. единиц. Этот показатель почти в полтора раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Авторынок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Авторынок

Основной спрос сосредоточен в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV). В пятерку самых востребованных моделей вошли Haval H6 (24 900 машин), Geely Boyue (16 700), Chery Arrizo 5 (14 800), Lifan X60 (11 900) и Haval H3 (11 100).

Рост вторичного рынка китайских марок обусловлен увеличением их присутствия в автопарке страны за последние годы. Покупатели ориентируются на доступность компонентов для обслуживания и сбалансированную стоимость владения по сравнению с новыми машинами.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что стремительный рост объемов перепродаж китайской техники свидетельствует о формировании полноценного вторичного рынка. Теперь покупатель может оценить реальный износ этих машин после нескольких лет эксплуатации в российских условиях, что снижает психологический барьер при покупке.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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