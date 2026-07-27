Aurus сосредоточится на премиальном сегменте и откажется от бюджетных авто

Марка Aurus не будет выпускать бюджетные модели автомобилей. Компания сосредоточится на расширении модельного ряда в премиальном сегменте и поиске новых технических решений без снижения ценового порога.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Aurus Senat

Коммерческий директор Aurus Артем Юсупов подтвердил, что запросы потребителей на доступный транспорт и рыночная конъюнктура не изменят стратегию бренда. Производитель планирует делать ставку на материалы и технологии высокого класса, чтобы обеспечить долгосрочное позиционирование марки.

Согласно заявлению компании, приоритетом станет улучшение технических характеристик текущих и будущих моделей. В ближайшие годы ожидается запуск новых автомобилей, которые будут соответствовать актуальным индустриальным трендам, однако рост объемов продаж не является для бренда главной целью.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что отказ от бюджетных линеек фиксирует статус Aurus как нишевого люкс-бренда. В такой модели развития успех зависит не от массовости, а от способности продукта конкурировать с мировыми премиум-марками по качеству исполнения и техническому оснащению.