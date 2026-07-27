Компания Volga запускает собственные программы кредитования и страхования автомобилей. Проекты реализуются совместно с рядом банков-партнеров и охватят как новые машины, так и сегмент подержанных авто.
Механизм работы предполагает создание специализированных финансовых продуктов, которые должны предложить покупателям условия выгоднее стандартных рыночных предложений. Конкретный перечень банков-партнеров и детальные параметры кредитных линий или страховых полисов компания объявит ближе к официальному старту программ.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что запуск брендированных финансовых инструментов позволяет производителю напрямую влиять на доступность своих автомобилей для конечного потребителя, упрощая процесс покупки через снижение финансового барьера.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.