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Новый ход бренда Volga: льготные автокредиты обрушат цены на машины в салонах

Авто

Компания Volga запускает собственные программы кредитования и страхования автомобилей. Проекты реализуются совместно с рядом банков-партнеров и охватят как новые машины, так и сегмент подержанных авто.

VOLGA K50
Фото: VOLGA is licensed under public domain
VOLGA K50

Механизм работы предполагает создание специализированных финансовых продуктов, которые должны предложить покупателям условия выгоднее стандартных рыночных предложений. Конкретный перечень банков-партнеров и детальные параметры кредитных линий или страховых полисов компания объявит ближе к официальному старту программ.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что запуск брендированных финансовых инструментов позволяет производителю напрямую влиять на доступность своих автомобилей для конечного потребителя, упрощая процесс покупки через снижение финансового барьера.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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