Новый ход бренда Volga: льготные автокредиты обрушат цены на машины в салонах

Компания Volga запускает собственные программы кредитования и страхования автомобилей. Проекты реализуются совместно с рядом банков-партнеров и охватят как новые машины, так и сегмент подержанных авто.

Фото: VOLGA is licensed under public domain VOLGA K50

Механизм работы предполагает создание специализированных финансовых продуктов, которые должны предложить покупателям условия выгоднее стандартных рыночных предложений. Конкретный перечень банков-партнеров и детальные параметры кредитных линий или страховых полисов компания объявит ближе к официальному старту программ.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что запуск брендированных финансовых инструментов позволяет производителю напрямую влиять на доступность своих автомобилей для конечного потребителя, упрощая процесс покупки через снижение финансового барьера.