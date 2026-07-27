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Сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие европротокола у водителей с 1 августа

Авто

С 1 августа сотрудники Госавтоинспекции смогут требовать у водителей заполненный европротокол при проверке документов на дороге. Эта мера направлена на снижение количества заторов, которые возникают из-за ожидания инспекторов на месте мелких аварий.

Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

Европротокол — это упрощенная форма оформления ДТП без участия полиции. Его можно использовать, если в происшествии нет пострадавших, все участники имеют действующие полисы ОСАГО и пришли к соглашению о причинах случившегося.

Теперь документ встает в один ряд с водительским удостоверением, СТС и полисом страхования. Инспектор запрашивает бланк, чтобы убедиться, что водители, покинувшие место мелкого столкновения, сделали это законно, оформив аварию самостоятельно.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что отсутствие заполненного бланка при явных повреждениях автомобиля может быть расценено как оставление места ДТП. Это влечет за собой серьезные санкции, включая лишение прав или административный арест.

Водителям рекомендуется заранее проверить наличие бланков в автомобиле и изучить правила их заполнения, чтобы избежать ошибок при оформлении страхового случая без инспектора.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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