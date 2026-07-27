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Специалисты назвали недостатки выдвижных ручек и панорамных люков в автомобилях

Авто

Современные опции комфорта часто оказываются технически уязвимыми узлами, которые увеличивают стоимость владения и создают риски при авариях или поломках электроники. Главный риск заключается в замене простых механических связей на сложные электрические цепи с дополнительными точками отказа.

Автомобиль с панорамной крышей
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автомобиль с панорамной крышей

Электроника: комфорт против надежности

Система Start-Stop, глушащая двигатель в пробках, увеличивает нагрузку на аккумулятор и стартер. Частые пуски без полноценного прогрева масла ускоряют износ трущихся деталей мотора.

Электронный стояночный тормоз создает сложности при полном разряде аккумулятора: автомобиль невозможно перекатить на эвакуатор без специального инструмента или вмешательства в механизм. Кроме того, скорость срабатывания кнопки в экстренной ситуации ниже, чем у классического рычага.

Бесключевой доступ делает машину уязвимой для угонщиков, использующих ретрансляторы сигнала для перехвата доступа к автомобилю.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что любая автоматизация узла, который ранее был механическим, добавляет в систему дополнительные точки отказа — от электрических приводов до программных ошибок.

Дизайн и безопасность

Ряд эстетических решений снижает пассивную безопасность или затрудняет доступ к салону.

  • Выдвижные ручки: при ДТП или сбое электроники они могут заблокироваться, что осложняет работу спасателей.
  • Скошенные рули и нестандартный клаксон: замедляют реакцию водителя при необходимости мгновенно подать сигнал или перехватить управление в аварийной ситуации.
  • Панорамные люки: снижают общую жесткость кузова, а со временем становятся источником протечек, скрипов и теплопотерь зимой.

"При выборе автомобиля стоит оценивать не только внешний вид опций, но и их ремонтопригодность. Замена электронного привода ручника или выдвижной ручки обойдется значительно дороже, чем обслуживание классических аналогов", — отметил специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев;
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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