Современные опции комфорта часто оказываются технически уязвимыми узлами, которые увеличивают стоимость владения и создают риски при авариях или поломках электроники. Главный риск заключается в замене простых механических связей на сложные электрические цепи с дополнительными точками отказа.
Система Start-Stop, глушащая двигатель в пробках, увеличивает нагрузку на аккумулятор и стартер. Частые пуски без полноценного прогрева масла ускоряют износ трущихся деталей мотора.
Электронный стояночный тормоз создает сложности при полном разряде аккумулятора: автомобиль невозможно перекатить на эвакуатор без специального инструмента или вмешательства в механизм. Кроме того, скорость срабатывания кнопки в экстренной ситуации ниже, чем у классического рычага.
Бесключевой доступ делает машину уязвимой для угонщиков, использующих ретрансляторы сигнала для перехвата доступа к автомобилю.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что любая автоматизация узла, который ранее был механическим, добавляет в систему дополнительные точки отказа — от электрических приводов до программных ошибок.
Ряд эстетических решений снижает пассивную безопасность или затрудняет доступ к салону.
"При выборе автомобиля стоит оценивать не только внешний вид опций, но и их ремонтопригодность. Замена электронного привода ручника или выдвижной ручки обойдется значительно дороже, чем обслуживание классических аналогов", — отметил специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.