Такси в ЕАЭС могут объединить через единый цифровой профиль водителя

В 2026 году пройдет Московский экономический форум такси (МЕФТ-2026). Основная цель мероприятия — пересмотр нормативной базы отрасли и поиск способов снижения издержек перевозчиков в условиях роста цен на автомобили и запчасти.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Регулирование и региональные барьеры

Участники форума рассмотрят действующие требования к такси, чтобы определить, какие нормы повышают безопасность, а какие создают избыточные административные препятствия для легального бизнеса. Отдельный блок будет посвящен работе региональных информационных систем и программам поддержки перевозчиков на местах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что текущая регуляторика часто отстает от реалий рынка, поэтому синхронизация требований властей и возможностей бизнеса напрямую влияет на стабильность пассажирских перевозок.

Экономика таксопарков и кадры

В центре внимания окажется финансовая устойчивость парков. На экономический результат сейчас влияют несколько факторов: рост стоимости автомобилей, комплектующих и топлива, усложнение условий лизинга и требования платформ по локализации транспорта. На форуме планируют разобрать кейсы по оптимизации расходов и способам удержания водителей в условиях дефицита кадров.

Интеграция сервисов и рынок ЕАЭС

Программа включает сессию по городской мобильности, где обсудят объединение такси с каршерингом, доставкой и микромобильностью. Также пройдет международная встреча с представителями Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Стороны обсудят создание единого цифрового профиля водителя и унификацию законов для работы сервисов в рамках ЕАЭС.

Экспертный комментарий: "Попытка создать общий рынок транспортных услуг в ЕАЭС требует прежде всего взаимного признания квалификационных требований к водителям и единых стандартов безопасности, без чего техническая интеграция сервисов останется формальностью", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Параллельно с дискуссиями пройдет выставка софта для управления парками, страховых продуктов и оборудования для альтернативного топлива.

В настоящее время организаторы проводят опрос водителей и общественное обсуждение поправок в рамках экспериментального правового режима. Результаты анкетирования станут базой для итоговых документов форума и могут лечь в основу новых законодательных инициатив.