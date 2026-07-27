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Продажи подержанных грузовиков в России выросли на 8,5% за полгода

Авто

В России за первое полугодие 2026 года объем продаж грузовых автомобилей с пробегом вырос на 8,5%. По данным агентства "АВТОСАТ", за этот период было реализовано 106,3 тыс. единиц техники. Наиболее активная динамика зафиксирована в сегменте малотоннажных грузовиков (до 3,5 тонны), где спрос увеличился на 12,3% по сравнению с январем — июнем прошлого года.

Колонна грузовиков Scania в карьере
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Колонна грузовиков Scania в карьере

Основной объем сделок пришелся на технику марок KAMAZ, MAN, Scania и IVECO. Покупатели чаще всего выбирали отечественные модели 2020-2022 годов выпуска.

Рост вторичного рынка обусловлен изменением условий в сегменте новых машин: снижение цен на новую технику и доступные кредитные инструменты косвенно стимулируют интерес к подержанному транспорту. Дополнительно рынок насыщается за счет увеличения импорта новых грузовиков, что создает приток техники на вторичный рынок через последующие перепродажи.

"Рост продаж в сегменте до 3,5 тонн отражает запрос бизнеса на малую логистику и доставку. При этом интерес к отечественным машинам 2020-2022 годов объясняется поиском баланса между остаточным ресурсом техники и ее стоимостью на фоне волатильности цен на новые авто", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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