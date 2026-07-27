Ситуация с топливом стабилизировалась в Центральном и Северо-Западном округах

В 45 субъектах России снизилась нагрузка на автозаправочные станции, где ранее фиксировались очереди из автомобилей. Согласно данным ТАСС и региональных властей, ситуация стабилизировалась в большинстве округов, однако локальный ажиотаж сохраняется в ряде территорий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Региональная специфика спроса

Наиболее заметный спад очередей отмечен в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — там порядок восстановился на десяти территориях каждого округа. В ЦФО повышенный спрос остается только в Тамбовской области, а на Северо-Западе сложности сохраняются в Ленинградской и Мурманской областях.

В Приволжье ситуация неоднородна: в Ижевске (Удмуртия) водители скапливаются у колонок преимущественно по вечерам, в периоды пополнения запасов топлива. В Чувашии длина очередей напрямую зависит от разницы цен на разных АЗС.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в следующих регионах:

Урал: Свердловская, Челябинская, Тюменская области и ХМАО.

Сибирь: Томская область (где часть заправок закрыта), Алтайский и Красноярский края, Тыва.

Дальний Восток: Хабаровский край.

Юг и Кавказ: Чечня, Кабардино-Балкария, Севастополь и Крым.

В остальных частях страны, включая Ямал и большинство территорий Сибири, ситуация вернулась к штатному режиму работы.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что локальные всплески спроса часто связаны не с физическим отсутствием топлива, а с ценовыми разрывами между сетями АЗС или графиком подвоза бензина на конкретные станции.

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