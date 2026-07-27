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Поиск дешёвого бензина по России стал доступен на новой карте Авито Авто

Авто

Сервис "Авито Авто" запустил интерактивную карту АЗС для поиска заправок с доступным топливом и низкими ценами. Инструмент охватывает более 20 тысяч станций по всей России и позволяет оплачивать топливо через партнерский сервис "Передовые платежные решения".

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Карта работает как агрегатор данных: пользователь может фильтровать станции по региону, конкретной сети или виду топлива. Система отображает актуальную стоимость литра для физических лиц и статус наличия горючего на каждой точке. Также в интерфейсе выводится общее количество работающих АЗС в выбранном регионе.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление подобных инструментов от крупных площадок упрощает мониторинг цен, однако точность данных о "минимальных очередях" и наличии топлива часто зависит от скорости обновления информации поставщиками или платежными сервисами.

Конкуренция цифровых карт

Рынок навигационных сервисов для водителей переходит к модели детального информирования о инфраструктуре. Аналогичный функционал реализовали и другие крупные технологические компании:

  • "Яндекс" добавил в "Карты" и "Навигатор" отображение АЗС с наличием топлива и отсутствием очередей, а также поиск экономичных маршрутов.
  • Сбер запустил карту, которая отслеживает наличие топлива на основе обезличенных платежных данных в приложении банка и веб-версии.
Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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