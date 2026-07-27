Поиск дешёвого бензина по России стал доступен на новой карте Авито Авто

Сервис "Авито Авто" запустил интерактивную карту АЗС для поиска заправок с доступным топливом и низкими ценами. Инструмент охватывает более 20 тысяч станций по всей России и позволяет оплачивать топливо через партнерский сервис "Передовые платежные решения".
Карта работает как агрегатор данных: пользователь может фильтровать станции по региону, конкретной сети или виду топлива. Система отображает актуальную стоимость литра для физических лиц и статус наличия горючего на каждой точке. Также в интерфейсе выводится общее количество работающих АЗС в выбранном регионе.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление подобных инструментов от крупных площадок упрощает мониторинг цен, однако точность данных о "минимальных очередях" и наличии топлива часто зависит от скорости обновления информации поставщиками или платежными сервисами.
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