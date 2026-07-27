Почти три четверти автомобилистов в России регулярно сталкиваются с тревожностью за рулем

72% российских водителей регулярно испытывают стресс за рулем, причем для большинства (54%) тревога носит ситуативный характер. Данные основаны на июньском опросе 1,5 тыс. автовладельцев, который провели аналитики маркетплейса Сравни и СберСтрахование.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина за рулем BMW в дождливый день

Триггеры дорожного стресса

Основными факторами тревожности стали два сценария, которые отметили по 18% опрошенных: движение по незнакомым маршрутам и агрессивное поведение других участников движения. Потоки машин в городских пробках и длительные переезды по трассе вызывают волнение у 12% водителей.

Погодные условия (туман, дождь, плохая видимость) провоцируют нервозность у 9% респондентов. Еще 6% испытывают дискомфорт при поиске парковки, маневрировании в узких дворах или из-за необходимости следить за пешеходами и велосипедистами.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что ситуативная тревога часто связана с когнитивной перегрузкой водителя: когда маршрут неизвестен или поведение соседей по потоку непредсказуемо, мозг тратит больше ресурсов на анализ рисков, что ведет к эмоциональному напряжению.

Способы борьбы и статистика происшествий

Для снижения стресса автомобилисты используют разные методы:

17% заранее планируют маршрут и закладывают запас времени;

13% следят за чистотой в салоне и микроклиматом;

по 8% полагаются на исправность техники, современные системы помощи водителю (ADAS) и навигацию.

По данным опроса, 58% водителей за последние три года попадали в дорожные инциденты. Из них 13% отметили мелкие аварии без пострадавших, а 8% — серьезные столкновения с повреждением техники или получение штрафов. Остальные случаи включают технические поломки и противоправные действия третьих лиц.