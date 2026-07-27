Почти три четверти автомобилистов в России регулярно сталкиваются с тревожностью за рулем

72% российских водителей регулярно испытывают стресс за рулем, причем для большинства (54%) тревога носит ситуативный характер. Данные основаны на июньском опросе 1,5 тыс. автовладельцев, который провели аналитики маркетплейса Сравни и СберСтрахование.
Основными факторами тревожности стали два сценария, которые отметили по 18% опрошенных: движение по незнакомым маршрутам и агрессивное поведение других участников движения. Потоки машин в городских пробках и длительные переезды по трассе вызывают волнение у 12% водителей.
Погодные условия (туман, дождь, плохая видимость) провоцируют нервозность у 9% респондентов. Еще 6% испытывают дискомфорт при поиске парковки, маневрировании в узких дворах или из-за необходимости следить за пешеходами и велосипедистами.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что ситуативная тревога часто связана с когнитивной перегрузкой водителя: когда маршрут неизвестен или поведение соседей по потоку непредсказуемо, мозг тратит больше ресурсов на анализ рисков, что ведет к эмоциональному напряжению.
Для снижения стресса автомобилисты используют разные методы:
По данным опроса, 58% водителей за последние три года попадали в дорожные инциденты. Из них 13% отметили мелкие аварии без пострадавших, а 8% — серьезные столкновения с повреждением техники или получение штрафов. Остальные случаи включают технические поломки и противоправные действия третьих лиц.
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