Новая эра японского автопрома: почему лидеры рынка решили забыть о конкуренции

Японские автомобильные гиганты начали обсуждать беспрецедентный план объединения усилий, чтобы удержать позиции под натиском китайских брендов. Идея заключается в массовом переходе на общие стандарты внутренних узлов, которые не видны глазу, но съедают львиную долю бюджета при разработке машин. Если раньше Toyota, Nissan и Honda сражались за покупателя в каждой мелочи, то теперь выживание на рынке заставляет их искать точки соприкосновения в технической начинке.

Фото: Instagram / toyotausa is licensed under Public domain Toyota

Почему японские компании решили объединяться

Долгое время японский автопром диктовал свои условия всему миру, но сейчас ситуация в корне изменилась. Компании из Поднебесной совершили резкий рывок, предложив покупателям технологичные электрокары по ценам, которые для классических брендов кажутся недостижимыми. Главное преимущество восточных соседей — феноменальная скорость реакции на запросы рынка и максимально низкая стоимость производства.

Чтобы не потерять свою долю, японцам пришлось признать: продолжать внутреннюю борьбу по старым правилам больше нельзя. Снижение расходов без потери качества стало вопросом жизни и смерти для индустрии. Именно поэтому возникла идея не тратить ресурсы на изобретение велосипеда в тех областях, где покупатель все равно не видит разницы между брендами.

"Такой подход к оптимизации производства давно назрел, ведь создание уникальных винтиков и проводов для каждой модели только раздувает ценник в салоне. На деле же выходит, что унификация скрытых систем помогает сосредоточить деньги на том, что реально важно для водителя — на надежности и комфорте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Что именно предложила Toyota

Президент Toyota Кодзи Сато, который также возглавляет профильную ассоциацию производителей, выступил с инициативой масштабной стандартизации. Речь идет о деталях, которые считаются техническим фоном. В список попали электрическая проводка, соединительные патрубки и даже мелкие крепежные элементы.

Идея в том, чтобы сделать эти запчасти одинаковыми для всех японских марок. Это позволит заказывать их огромными партиями у поставщиков, что моментально снизит цену каждой отдельной детали. К тому же упростится логистика: заводам не придется искать уникальные решение для сборки похожих узлов, что ускорит выпуск новинок.

Сохранится ли фирменный характер машин

Тот самый секрет успешного сотрудничества кроется в том, что унификация не затрагивает "ДНК" автомобиля. Внешний вид, настройки подвески, работа двигателей и фирменное управление останутся полностью оригинальными. Каждая марка продолжит развивать свои мультимедийные системы и системы безопасности, за которые их любят фанаты.

Покупатель, садясь за руль, не почувствует, что в машине стоят штатные разъемы или трубки, используемые конкурентом. Подобная схема работы уже знакома мировым альянсам, где под разными кузовами скрывается технически близкая деталь, но ощущения от езды при этом остаются кардинально разными.

"Если смотреть на вещи проще, то водитель только выигрывает от такой кооперации, поскольку обслуживание становится дешевле и проще. Когда запчасти подходят от разных марок, снижается риск того, что машина зависнет в сервисе из-за отсутствия какого-то специфического штекера", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На какой стадии находится сотрудничество

Предложение уже нашло живой отклик. Руководство Nissan выразило готовность к тесному взаимодействию, признав, что сегодня угроза со стороны Китая гораздо серьезнее, чем старая конкуренция между собой. Важно, что практические шаги начались еще до официальных заявлений: Honda и Mitsubishi уже ведут переговоры о совместной разработке электронных блоков управления.

Электроника — это самый дорогой вариант оснащения современного авто, требующий миллиардных инвестиций в программное обеспечение. Объединение бюджетов на разработку софта позволит японским брендам не отставать от азиатских конкурентов, которые уже сейчас предлагают очень продвинутые бортовые системы.

Что станет общим Что останется уникальным Электропроводка и разъемы Дизайн экстерьера и интерьера Крепеж и технические патрубки Настройки мотора и трансмиссии Программные архитектуры ЭБУ Характер управляемости и подвеска

Ответы на популярные вопросы: Станут ли японские машины одинаковыми? Нет, унификация касается только скрытых технических элементов, дизайн и ходовые качества останутся индивидуальными для каждой марки. Сделает ли это автомобили дешевле? Снижение затрат на разработку и закупку запчастей позволяет компаниям сдерживать рост цен и предлагать больше опций за те же деньги. Кто из японских брендов участвует в проекте? Инициативу выдвинула Toyota, поддержку выразили Nissan, Honda и Mitsubishi. Зачем им это нужно именно сейчас? Главная причина — необходимость противостоять китайским производителям, которые выигрывают за счет низкой себестоимости и скорости выпуска моделей.

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