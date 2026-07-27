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Lada Vesta получила усиленную силовую структуру кузова и модернизированные двигатели

Авто

АвтоВАЗ официально подтвердил внедрение конструктивных изменений в кузов Lada Vesta, позаимствованных у перспективной модели Azimut. Обновление силовой структуры направлено на повышение пассивной безопасности флагманского семейства. Кроме того, автомобили получат модернизированную линейку силовых агрегатов, что фактически означает техническое перевооружение модели в середине её жизненного цикла.

2025 Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Lada Vesta

Защитный каркас: что изменится в конструкции кузова

Информация об обновлении кузова Vesta поступила напрямую от пресс-службы производителя. Поводом стали испытания нового кроссовера Lada Azimut. В официальном сообщении подчеркивается: "Безопасность Lada Azimut также повышена за счет усовершенствованной силовой структуры кузова, причем некоторые из этих конструктивных модификаций уже внедрены в Lada Vesta".

На практике это означает усиление зон программируемой деформации, использование других марок стали в критических узлах или изменение точек сварки. Такие меры позволяют автомобилю лучше держать удар при фронтальных и боковых столкновениях. Хотя конкретные узлы, подвергшиеся ревизии, пока держатся в секрете, само признание о внедрении наработок из более высокого класса — важный сигнал для рынка.

"Усиление кузова — это не только вопрос выживаемости в ДТП, но и жесткости на кручение. Для владельца это обернется лучшей управляемостью и отсутствием лишних скрипов в салоне спустя пару лет эксплуатации. Если Веста перенимает узлы кроссовера, её запас прочности значительно вырастет", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Новые моторы: мощный 1.8 и экономичный 1.6

Помимо металлического "скелета", Vesta перенимает у Azimut и "сердце". Речь идет об обновленной линейке двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Топовый мотор 1.8 EVO уже начал появляться под капотом серийных машин, но процесс модернизации продолжается. Ожидается, что эти агрегаты станут стандартом не только для Vesta, но и для перспективной линейки двигателей, которые планируется ставить даже на бюджетную Iskra.

Переход на новые моторы связан с необходимостью импортозамещения компонентов и улучшением тяговых характеристик. В частности, инженеры поработали над устранением старых болячек, таких как "масложор" и надежность привода ГРМ. Внедрение фазовращателей и новых поршневых групп позволяет выжать из атмосферников максимум, не снижая их ресурса в жестких российских условиях.

"Любое внедрение новых компонентов в двигатель требует времени на "обкатку" в условиях реальной дороги. Владельцам стоит внимательно следить за качеством расходников, так как современные моторы с фазовращателями чувствительны к чистоте масла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Технологический донор: почему Azimut делится секретами

Ситуация, когда еще не вышедшая модель (Azimut) отдает технологии серийной машине (Vesta), продиктована экономической логикой. Разработка кроссовера потребовала серьезных инженерных изысканий в области прочности. Чтобы не плодить уникальные запчасти, АвтоВАЗ унифицирует платформу. Это удешевляет производство и упрощает обслуживание в будущем.

Однако такая стратегия несет и определенные риски надежности. Чем сложнее становится конструкция, тем больше требований предъявляется к культуре сборки на конвейере. Читатели должны понимать, что Vesta постепенно трансформируется из простого бюджетника в технологически сложный продукт, требующий квалифицированного сервиса.

"Подобная унификация — палка о двух концах. С одной стороны, запчасти будут доступны и понятны, с другой — любая ошибка в конструкции Азимута автоматически перекочует на Весту. Но в данном случае усиление кузова — это безусловный плюс, который повышает ликвидность машины на вторичном рынке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр обновления Суть изменений для Lada Vesta
Кузовная структура Усиление силового каркаса за счет решений от кроссовера Azimut
Линейка двигателей Установка модернизированных агрегатов 1.6 и 1.8 литра
Уровень безопасности Повышение пассивной защиты при столкновениях
Перспективы моделей Унификация агрегатной базы с моделями Azimut и Iskra

Ответы на популярные вопросы

Когда обновленные кузова начнут сходить с конвейера?

Согласно заявлению пресс-службы, некоторые модификации уже внедрены в процесс производства серийных Vesta. Процесс идет поэтапно без остановки конвейера.

Затронут ли изменения внешность автомобиля?

Нет, текущее обновление касается исключительно внутренней структуры кузова и технической начинки, внешний вид Vesta остается прежним.

Подорожает ли Веста после этих улучшений?

АвтоВАЗ не заявлял о прямой корреляции между усилением кузова и ростом цены, однако глобальное обновление агрегатной базы обычно сопровождается пересмотром прайс-листов.

Подходят ли детали кузова от Azimut к Vesta?

Несмотря на общие инженерные решения, внешние панели у машин разные. Взаимозаменяемыми могут быть только отдельные скрытые усилители или крепежные элементы.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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